СМИ: США снизят закупки F-35 при текущих затратах

Фото: Maurizio Gambarini/EPA Москва , 28 марта — «Вести. Экономика». По данным агентства Bloomberg, ВВС США придется снизить планы по закупкам 1 763 многофункциональных истребителей F-35 на 590 единиц, если текущие операционные расходы на самолеты не будут сокращены.

В материале приводятся оценки некоей «внутренней докладной записки», в которой отмечается, что при текущих расходах США потребуется 1,1 трлн долларов на то, чтобы поддерживать планируемый парк F-35 вплоть до 2070 г.

В докладе, на который ссылается Bloomberg , отмечается, что Lockheed Martin необходимо найти способ сократить операционные затраты по обслуживанию и поддержанию готовности F-35 на 38%.

Среди основных опасений, связанных с программой F-35, которая после 17 лет формально выходит из стадии развития, отмечены нехватка запчастей и технические проблемы, которые по-прежнему остаются неразрешенными.