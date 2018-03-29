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СМИ: США снизят закупки F-35 при текущих затратах
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СМИ: США снизят закупки F-35 при текущих затратах 

Вести Экономика 32 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Maurizio Gambarini/EPA  Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». По данным агентства Bloomberg, ВВС США придется снизить планы по закупкам 1 763 многофункциональных истребителей F-35 на 590 единиц, если текущие операционные расходы на самолеты не будут сокращены.
В материале приводятся оценки некоей «внутренней докладной записки», в которой отмечается, что при текущих расходах США потребуется 1,1 трлн долларов на то, чтобы поддерживать планируемый парк F-35 вплоть до 2070 г.
В докладе, на который ссылается Bloomberg, отмечается, что Lockheed Martin необходимо найти способ сократить операционные затраты по обслуживанию и поддержанию готовности F-35 на 38%.
Среди основных опасений, связанных с программой F-35, которая после 17 лет формально выходит из стадии развития, отмечены нехватка запчастей и технические проблемы, которые по-прежнему остаются неразрешенными.
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