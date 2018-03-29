В Рязани обсудят внедрение интеллектуальных транспортных систем на дорогах городов России

"У нас есть успешный опыт использования интеллектуальных транспортных систем, которым мы хотим поделиться. И не собираемся останавливаться на достигнутых результатах. Современные автодороги должны быть качественными и безопасными", — сказал ТАСС губернатор региона Николай Любимов , уточнив, что регион представит на конференции свой опыт внедрения современных технологий на дорогах.

Участники мероприятия обсудят применение интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях в контексте приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также развитие региональных систем весогабаритного контроля, региональных навигационно-информационных систем и перспективы создания региональных центров организации дорожного движения и телекоммуникационной инфраструктуры.

В первую очередь интеллектуальные транспортные системы позволяют автоматизировать и нормализовать организацию дорожного движения, управляя транспортными потоками в реальном времени.

В рамках мероприятия также состоится хакатон, посвященный разработке программ и проектов, связанных с цифровыми технологиями на транспорте.

Кроме того, пройдет выставка разработок и решений в области интеллектуальных транспортных систем, на уличной экспозиции участникам будет представлена спецтехника ЦОДД правительства Москвы . По итогам конференции, которая завершится 30 марта, Минтрансу РФ и Росавтодору представят резолюцию.

Реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги России» началась в 2017 году, она рассчитана до 2025 года.

Программа предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ , в 2025 году — 85%.

В 2017 году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей было выделено из федерального бюджета и 34 млрд рублей — из бюджетов агломераций.