Кабмин РФ обсудит вопросы налогообложения самозанятых граждан

МОСКВА , 29 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит изменения в налоговое законодательство, касающиеся деятельности самозанятых граждан до определения их правового статуса, сообщает пресс-служба кабмина.

Законопроектами предлагается уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих услуги физическим лицам без привлечения наемных работников, говорится в сообщении.

Также предлагается продлить на 2019 год применение действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых самозанятыми гражданами.

"Цель законопроектов — урегулировать некоторые вопросы, связанные с деятельностью самозанятых граждан, до определения правового статуса самозанятых", — следует из материалов.