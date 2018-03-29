Медведев обсудит развитие системы дополнительного образования в регионах

"Двадцать девятого марта Дмитрий Медведев проведет заседание президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Планируется обсудить ход реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», в том числе в части развития региональных систем дополнительного образования", — говорится в сообщении.