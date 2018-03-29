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Медведев обсудит развитие системы дополнительного образования в регионах
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Медведев обсудит развитие системы дополнительного образования в регионах 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам обсудит с министрами реализацию проекта о дополнительном детском образовании, в частности обстановку в регионах, сообщает пресс-служба правительства.
"Двадцать девятого марта Дмитрий Медведев проведет заседание президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Планируется обсудить ход реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», в том числе в части развития региональных систем дополнительного образования", — говорится в сообщении.
В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Ольга Голодец и Аркадий Дворкович, министр образования и науки Ольга Васильева, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.
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