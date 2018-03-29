Медведев: надо расширять работу по повышению квалификации допобразования

"Мы повышаем квалификацию в целом всей системы дополнительного образования. Эту работу надо расширять. В законодательство уже внесены изменения, которые позволяют за счет бюджетных средств поддерживать негосударственные организации. Помимо всего прочего, это создает здоровую конкурентную среду", — заявил Медведев на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он также отметил, что эксперты высказываются за создание пакета мер по развитию дополнительного образования в субъектах РФ и организацию конкурса региональных систем допобразования.