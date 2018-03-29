Ещё
Медведев: надо расширять работу по повышению квалификации допобразования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Медведев: надо расширять работу по повышению квалификации допобразования 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Работу над повышением квалификации системы дополнительного образования надо расширять, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы повышаем квалификацию в целом всей системы дополнительного образования. Эту работу надо расширять. В законодательство уже внесены изменения, которые позволяют за счет бюджетных средств поддерживать негосударственные организации. Помимо всего прочего, это создает здоровую конкурентную среду", — заявил Медведев на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Он также отметил, что эксперты высказываются за создание пакета мер по развитию дополнительного образования в субъектах РФ и организацию конкурса региональных систем допобразования.
РИА Новости: последние новости
На Украине обвинили "Газпром" в неуплате долга ЦБ отозвал лицензию у самарского "Активкапитал Банка" Орешкин назвал сдерживающие факторы для роста экономики
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»92
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово4
В последний раз28
Для россиян предложили ввести новый вид наказания154
Чиновников наказали за банкет в день траура125
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
05:29
Грузия вышлет российского дипломата
Политика
00:58
В МИД пообещали повлиять на талибов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение