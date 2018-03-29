Экономика России растет, отдаляясь от ЕС

В прошлый вторник, 14 марта, Владимир Путин посетил Севастополь , чтобы отметить четвертую годовщину референдума о присоединении Крыма и Севастополя к России , произошедшего 18 марта 2014 года. Четыре года спустя, в прошлое воскресенье, Путин легко, почти без участия оппозиции, выиграл президентские выборы и останется во главе страны, управляемой им уже 18 лет, еще на один срок. Для укрепления своих позиций президент пользуется, как и в случае конфликтов в Чечне в 2000 году и в Грузии в 2008 году, все возрастающими националистическими настроениями. В разгар предвыборной кампании он объявил о принятии программы по перевооружению армии в расчете пошатнуть ядерное первенство США . Путин знает, что, несмотря на все перипетии советской эпохи, большая часть населения соскучилась по имперской власти СССР, закончившейся в 1991 году. С тех пор недоверие по отношению к Западу только возросло, страна стала постепенно разворачиваться к Востоку и Китаю , а государственные СМИ говорят о торговых санкциях, наложенных ЕС и США на Россию, как о попытке Запада дестабилизировать страну.

Масштабные предвыборные дебаты отложили на время обсуждение экономической программы Путина. За первые восемь лет его правления, с 2000 по 2008 года, экономика страны выросла в среднем на 7%. Однако ее рост остановился в связи с мировым экономическим кризисом 2008 года. Дмитрий Медведев , находившийся в то время на посту президента, и Владимир Путин, бывший премьер-министром, предложили программу развития и модернизации экономики, которая так и не была реализована, и план противодействия коррупции. Этот план только усилил центральную власть Кремля и олигархов, поддерживающих режим. Путин вновь занял пост президента в 2012 году и сконцентрировал внимание страны на внешней политике, чтобы отвлечь ее от тяжелой внутренней экономической ситуации, ухудшившейся после резкого падения цен на нефть в 2014 году. Именно тогда, после присоединения Крыма, страна встретилась лицом к лицу с санкциями ЕС и США. В России начались два года экономического спада: —2,8% в 2015 году и —0,2% в 2016 году.

Укрепляя позиции

Однако очевидно, что Россия сумела пережить последний экономический кризис: рост в 2017 году составил 1,5%. Эта цифра, конечно, существенно ниже, чем рост экономики ЕС (2,5%), США (2,3%), Китая и Индии (6,7%), но в макроэкономическом масштабе экономика России укрепилась благодаря росту цен на нефть, являющейся главным источником доходов страны. Бюджетный дефицит уменьшился до 1,4% ВВП в 2017 году (при том, что в 2016 году он снизился до 3,6%), инфляция составила 2,5% (в 2015 году — 16%), а уровень безработицы упал до 5,2% в январе. Центральный банк России , взяв под контроль инфляцию и восстановив резервы иностранной валюты, снизил ключевую ставку для упрощения получения кредита предприятиями и частными лицами и укрепления внутреннего рынка. В докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса 2018» («Doing Business 2018») Россия заняла 35 место в списке из 189 стран. Для сравнения, в 2012 году она была на 120 месте.

ВВП России может вырасти еще на 2% в 2018 году, однако структурных реформ в экономике страны для решения проблем коррупции и управления не проводится. Улучшений требует также слабая инфраструктура, что необходимо для диверсификации экономики, почти полностью зависимой от экспорта природных ресурсов. К тому же, страна переживает демографический кризис, связанный с резким ростом показателей старения населения. В 2017 году численность российского населения составляла 144 миллиона, однако эта цифра, в случае если низкие показатели рождаемости не вырастут, может уменьшиться.

Государственный сектор — 70% российской экономики

Причины проблемы следует искать в особенностях политического строения страны. Несмотря на либерализацию внешней торговли и массовую приватизацию в 90-е годы, после прихода к власти Путина экономика постепенно пришла к прежнему состоянию. На данный момент государственный сектор достиг 70% экономики, значительно вытеснив частный сектор, ко всему прочему жестко контролируемый бюрократическим аппаратом. Государство национализировало некоторые предприятия в надежде создать крупные компании, способные выдержать конкуренцию на мировом рынке. Однако на международном уровне российские конгломераты по-прежнему слабо конкурентоспособны, а внутри страны они монополизируют экономику. Есть и исключения. Например, за последние три года Газпром увеличил экспорт газа на 30%, и его доля на газовым рынке Европы в 2017 году достигла 34,7%.

Отношения между ЕС и Россией могут ухудшиться и из-за последнего дипломатического конфликта с Лондоном. Он может привести к ужесточению экономических санкций, которые вызывают оживленные споры среди членов ЕС и вредят всем, включая и европейские предприятия. Тенденция к замкнутости российской экономики больнее всего бьет по западным экспортерам овощей и фруктов, приводя к избыткам продукции и снижению цен. В результате они вынуждены искать новые рынки, защищенные от иностранной конкуренции.