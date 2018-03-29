Ещё
Греф успокоил Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Греф успокоил Путина: россиянам далеко до долговой кабалы 

Ведомости 1 час назад
Фото: Пресс-служба президента России
Вопрос, не опасен ли быстрый рост кредитования населения, обсудили президент России Владимир Путин и Герман Греф, председатель правления Сбербанка, главного кредитора россиян. «Вы знаете, что некоторые эксперты проявляют определенную озабоченность в связи с большим ростом потребительских кредитов?» — спросил Путин Грефа в начале встречи, которая прошла в среду в Кремле.
Греф ответил, что Сбербанк пока не видит «даже признаков возможности возникновения пузыря на рынке потребительского кредитования». Его выводы строятся на сравнении ситуации в банке в 2008 г. с нынешней и с развивающимися странами.
«Если взять долю доходов домохозяйств, которая направляется на обслуживание кредитов, пока это не критичная история. За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема еще не будет острой», — добавил Греф.
За 2017 г. Сбербанк выдал 968 млрд руб. потребительских кредитов — на 21,5% больше, чем годом ранее. Портфель вырос на 85 млрд руб. до 1,45 трлн. В 2016 г. Сбербанк, наоборот, сократил портфель потребительских кредитов на 52 млрд руб.
Потребительское кредитование растет слишком быстро — уже на 20% с учетом сезонности, говорил в феврале министр экономического развития Максим Орешкин (цитата по «Интерфаксу») и призвал не повторять ошибок 2011–2012 гг., когда необеспеченное кредитование росло быстрее 50% в год и ЦБ пришлось вводить ограничения.
Центробанк уже обеспокоен. «В условиях опережающего роста задолженности над доходами населения повышается долговая нагрузка населения, которая уже сейчас находится на относительно высоком уровне, особенно в части необеспеченного кредитования», — предупреждает регулятор в пояснительной записке к проекту инструкции, которая ужесточит выдачу потребкредитов.
ЦБ собирается с мая повысить коэффициенты риска для необеспеченных потребительских кредитов. Регулятор установит для новых кредитов коэффициент риска 1,1 — для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) 15–20% годовых и коэффициент 1,2 — для кредитов с ПСК 20–25% (сейчас для таких ссуд коэффициент составляет 1,1%, для ссуд в интервале 15–20% повышающих коэффициентов нет). Стоимость риска кредитов учитывается при расчете достаточности капитала банка: чем она больше, тем хуже значение норматива.
ЦБ беспокоит ускорение выдач потребительских кредитов: ссудная задолженность за 12 месяцев к 1 февраля увеличилась на 12,6%, а в ноябре, декабре и январе темпы роста в годовом выражении составили 19%.
Ведомости: последние новости
США и Китай обменялись предупредительными залпами в торговой войне Дональд Трамп обвалил фондовые рынки Единственный претендент засомневался в приватизации «Югории»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева373
Британия раскрыла место отравления Скрипалей137
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине598
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово333
Трагедию в Кемерово могли предотвратить135
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение