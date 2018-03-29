Греф успокоил Путина: россиянам далеко до долговой кабалы

Вопрос, не опасен ли быстрый рост кредитования населения, обсудили президент России Владимир Путин Герман Греф , председатель правления Сбербанка , главного кредитора россиян. «Вы знаете, что некоторые эксперты проявляют определенную озабоченность в связи с большим ростом потребительских кредитов?» — спросил Путин Грефа в начале встречи, которая прошла в среду в Кремле.

«Если взять долю доходов домохозяйств, которая направляется на обслуживание кредитов, пока это не критичная история. За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема еще не будет острой», — добавил Греф. Греф ответил, что Сбербанк пока не видит «даже признаков возможности возникновения пузыря на рынке потребительского кредитования». Его выводы строятся на сравнении ситуации в банке в 2008 г. с нынешней и с развивающимися странами.

За 2017 г. Сбербанк выдал 968 млрд руб. потребительских кредитов — на 21,5% больше, чем годом ранее. Портфель вырос на 85 млрд руб. до 1,45 трлн. В 2016 г. Сбербанк, наоборот, сократил портфель потребительских кредитов на 52 млрд руб.

Потребительское кредитование растет слишком быстро — уже на 20% с учетом сезонности, говорил в феврале министр экономического развития Максим Орешкин (цитата по «Интерфаксу» ) и призвал не повторять ошибок 2011–2012 гг., когда необеспеченное кредитование росло быстрее 50% в год и ЦБ пришлось вводить ограничения.

Центробанк уже обеспокоен. «В условиях опережающего роста задолженности над доходами населения повышается долговая нагрузка населения, которая уже сейчас находится на относительно высоком уровне, особенно в части необеспеченного кредитования», — предупреждает регулятор в пояснительной записке к проекту инструкции, которая ужесточит выдачу потребкредитов.

ЦБ собирается с мая повысить коэффициенты риска для необеспеченных потребительских кредитов. Регулятор установит для новых кредитов коэффициент риска 1,1 — для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) 15–20% годовых и коэффициент 1,2 — для кредитов с ПСК 20–25% (сейчас для таких ссуд коэффициент составляет 1,1%, для ссуд в интервале 15–20% повышающих коэффициентов нет). Стоимость риска кредитов учитывается при расчете достаточности капитала банка: чем она больше, тем хуже значение норматива.

ЦБ беспокоит ускорение выдач потребительских кредитов: ссудная задолженность за 12 месяцев к 1 февраля увеличилась на 12,6%, а в ноябре, декабре и январе темпы роста в годовом выражении составили 19%.