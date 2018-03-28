Пока мы спали: Рига в помощь Кемерову, награда за поимку пранкера, банкет в день траура

Мэр Риги выплатит семьям погибших в Кемерове 3,5 миллиона рублей; в Кемерове объявили награду за поимку создавшего фейк о 300 погибших украинца; российские чиновники пожалели денег и пошли кутить в день траура; нынешнюю сборную России по футболу сочли слабейшей в истории; правительство назвало главный тормоз России — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных в традиционном утреннем дайджесте.

Заграница нам поможет

Рига поможет семьям погибших при пожаре в Кемерове и выплатит им 50 тысяч евро (около 3,5 миллиона рублей). Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Нил Ушаков.

По его словам, с такой инициативой выступили многие депутаты Рижской думы, и в четверг, 29 марта, это решение будет рассмотрено в Финансовом комитете.

28 марта губернатор Кемеровской области рассказал, что семьи погибших получат по пять миллионов рублей — один миллион от местных властей, один от федеральных и три миллиона от совладельца ТЦ «Зимняя вишня».

Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. В трагедии погибли 64 человека.

Основная версия случившегося — неисправность проводки. По версии следствия, в ТЦ не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. Возбуждено уголовное дело по трем статьям. Пятерым задержанным предъявлены обвинения.

Награда за поимку

Группа жителей Кемерова объявила награду в 12 миллионов рублей за поимку украинского пранкера Евгения Вольнова , который распространил слухи о 300 жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом РИА Новости сообщил один из активистов.

«Меня и моих друзей шокировала и сама трагедия, и поведение этого пранкера. Так как следственные органы РФ возбудили против него дело, мы решили ускорить процесс, понимая, что доставить его из-за границы будет сложно», — пояснил он и добавил, что один из его товарищей потерял при пожаре родных.

«Мы с ним, а также еще один наш друг решили вложиться в итоговую сумму и наказать провокатора, устроившего на трагедии такое шоу», — заключил мужчина.

В то же время некоторые СМИ со ссылкой на посты во «ВКонтакте» сообщают, что Вольнов сам распространил информацию о награде за свою голову.

Ранее в среду суд заочно арестовал Вольнова. Заведено уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»).

Чтоб добру не пропадать

Сотрудники Тобольского районного центра культуры не стали отменять банкет, посвященный их профессиональному празднику, сообщает Ura.ru. День проведения корпоратива совпал с днем национального траура, объявленным в России 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

Мероприятие в честь Дня работника культуры прошло днем в ресторане при гостинице. Как утверждает менеджер заведения, заказчики не пытались перенести застолье.

Директор центра Римма Бизина сообщила, что узнала об объявлении национального траура только утром 28 марта. Она отметила, что ее подчиненный позвонил в ресторан в начале рабочего дня и попытался отменить банкет, но в заведении отказали. «Их тоже можно понять, у них продукты бы пропали, а у нас деньги», — добавила Бизина.

В общей сложности на мероприятие было потрачено около 65 тысяч рублей. Банкет был частной инициативой работников центра, поскольку районный праздник в сельском доме культуры состоялся 27 марта.

Национальный траур объявлен в связи с гибелью 64 человек в результате пожара в торговом центре в Кемерове. Среди жертв 41 ребенок.

В России в дни национального траура на всей территории страны приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании по предложению традиционно отменяют развлекательные мероприятия и передачи. Национальный траур объявляется указом президента.

Слабейшая в истории

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил нынешний уровень сборной России. Его слова приводит Sportbox.

«Матчи с Бразилией Францией подтвердили наш уровень. Мы сильно уступаем лидерам мирового футбола функционально, вторые таймы завершаются не в нашу пользу. Очевидна и громадная разница в исполнительском мастерстве. Могу согласиться с теми, кто говорит, что это слабейшая сборная России в истории», — сказал Бубнов.

По мнению эксперта, с французами сборная России сыграла более качественно, чем с бразильцами. «Иногда нам даже удавались качественные комбинации в атаке. Я бы даже сказал, что у сборной есть прогресс по сравнению с первыми матчами под руководством Черчесова», — отметил он.

Турцией. 27 марта сборная России проиграла команде Франции со счетом 1:3. Встреча прошла на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге . В предыдущей товарищеской встрече команда Черчесова проиграла бразильцам со счетом 0:3. Перед началом чемпионата мира россияне также сыграют с Австрией

Сдерживающий фактор

«В России инфраструктура становится уже сдерживающим, серьезным сдерживающим фактором для экономического развития», — сказал он. Министр пояснил, что, хотя качество федеральных автомобильных дорог улучшилось, на региональном уровне доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, находится на очень низком уровне.

Орешкин также прокомментировал ситуацию с развитием высокоскоростных железных дорог. По его словам, по показателю «километр высокоскоростных железных дорог на миллион человек» Россия показывает отставание, причем не только от лидеров направления. Министр добавил, что в стране фиксируются проблемы с авиаперевозками и изношенностью энергомощностей.

Глава Минэкономразвития в то же время отметил, что нехватка инфраструктуры является сдерживающим фактором роста экономики не только в России, но и в других странах. По его словам, тема обсуждается на всех ключевых международных форумах, в том числе на G20.

Вице-премьер Аркадий Дворкович 28 марта сообщил, что планы правительства по повышению налогов в стране связаны, в частности, с необходимостью выделения ресурсов на развитие дорожной инфраструктуры. Дворкович отметил, что дорогами в России необходимо заниматься «в приоритетном режиме» и на это будут выделяться средства.