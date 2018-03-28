Экономический тупик: Россия уперлась в два процента

Россия пока не может вырваться из ловушки низких темпов экономического роста. Прорыва, о котором недавно говорил Владимир Путин , придется подождать — в этом году ВВП увеличится примерно на 2%, тогда как для попадания в пятерку крупнейших экономик мира надо расти вдвое быстрее. Между тем чиновники пока не могут согласовать меры, которые должны ускорить рост.

«Российская экономика вступила в 2018 год на подъеме. В 2017 году возобновился экономический рост после двухлетней рецессии. По первой оценке Росстата, ВВП в 2017 году увеличился на 1,5%. Ожидается, что в текущем году экономика продолжит расти темпами около 2%», — сказал министр. Экономический рост в России остается невысоким. Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что в этом году ВВП увеличится на 2%. С этим прогнозом он выступил 28 марта на коллегии Минэкономразвития . Прошлый год начинался с такого же прогноза, а закончился ростом всего в 1,5%.

Если эти ожидания окажутся верными, то и текущий год можно будет записать в пассив. Президент Владимир Путин больше года назад поставил задачу добиться темпов роста выше мировых. В прошлом году, по оценке МВФ , мир вырос на 3,7%, в этом году показатель может приблизиться к 4%. Россия же отстает в два раза.

По мнению Орешкина, «единственный способ выйти на целевые темпы экономического роста — это повышение доли инвестиций в ВВП до уровня в 25-27%».

Он считает, что решение такой задачи невозможно без действенных мер по улучшению инвестиционного климата, роста нормы сбережений, масштабной программы инвестиций в развитие инфраструктуры и в создание качественно другого уровня жизни в российских городах, внедрения передовых технологий и цифровизации экономики, увеличения производительности труда, активного расширения структуры и географии международной торговли.

Одним из ключевых элементов «единственного способа выхода» должна стать инфраструктурная ипотека. О ней на коллегии говорил премьер-министр Дмитрий Медведев . Из его слов следовало, что этот механизм уже работает.

Впрочем, согласно утвержденной им же 12 марта дорожной карте, все ключевые решения, нормативные документы, список проектов еще только предстоит принять в марте-апреле этого года. А срок выполнения поручения президента по инвестициям вообще 15 июля.

Ничего не известно и о том, что Минэкономразвития и Минфин сняли разногласия по поводу инфраструктурной ипотеки. Финансовое ведомство выступало против предложения МЭР о создании специального фонда, который бы занимался ей.

Стоит также подчеркнуть, что глава Банка России Эльвира Набиуллина , которая стоит соисполнителем «инвестиционного» поручения президента, уже объявила, что ЦБ не собирается в этом участвовать «деньгами». Регулирование, создание стимулов, развитие новых финансовых инструментов — это все, на что она согласна.

На своей недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос «Газеты.Ru» , Эльвира Набиуллина подчеркнула, что совет директоров регулятора в сентябре прошлого года принял решение о постепенном выходе из специальных инструментов рефинансирования, когда ЦБ выделял ликвидность под разные программы.

По оценке главы Счетной палаты Татьяны Голиковой , на ближайшие шесть лет понадобится не менее 8 трлн рублей дополнительных средств на финансирование тех целей и задач, которые были поставлены Владимиром Путиным в февральском послании Федеральному Собранию. А темпы роста экономики должны составить в ближайшей перспективе не менее 4%.

«Сейчас эта работа осуществляется, как раз мы ее запустили. Сейчас Минфин, Минэкономразвития, профильные министерства как раз занимаются расчетами. Я думаю, что порядок цифр близкий, только это не на год, речь идет о шестилетии», — сказал Белоусов. С этими оценками согласился помощник президента Андрей Белоусов , курирующий экономику в Кремле. По его словам, сейчас ведомства проводят соответствующие расчеты.

Инфраструктурная ипотека должна стать частью большой программы стимулирования экономического роста, которая даже не обнародована. Пенсионная реформа, налоговые новации и бюджетный маневр также не согласованы.

С учетом того, что по большинству ключевых пунктов правительство не может прийти к согласию уже несколько месяцев и задача «прорыва» рискует утонуть в бюрократическом болоте, в работу включился лично Путин.

«Нужно подготовиться к тому, чтобы формализовать те задачи, которые поставлены в послании президента. Просил бы вас высказаться по поводу тех конкретных мер, которые вы предлагаете для реализации и решения тех задач, которые изложены в послании», — сказал глава государства. В среду он провел совещание по экономическим вопросам с участием всех ключевых участников выработки стратегии на следующую шестилетку. В Ново-Огарево приехали Дмитрий Медведев, Максим Орешкин, Эльвира Набиуллина, Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава администрации президента Антон Вайно , которому поручено к 15 апреля подготовить указ президента, содержащий ключевые национальные цели и приоритеты.

С учетом того, что нынешний кабинет министров будет распущен в мае, было бы разумно представить все ключевые инициативы в ближайшие несколько недель. Справится ли с этим Кремль и Белый дом, мы узнаем уже очень скоро.