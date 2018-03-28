«Не думаю, что губернатор будет выполнять бумагу». Волгоградская область заказала светлое будущее

Пути железнодорожные неисповедимы

Администрация Волгоградской области подвела итоги аукциона на оказание услуг по подготовке научно-исследовательской работы на тему «Разработка стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года и плана по ее реализации». Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок. Победителем признан ООО «Центр экономики инфраструктуры» (ЦЭИ).

Дело в том, что по условиям «вес» цены контракта (при максимальной в 20 млн, — прим. «ФедералПресс» ) в критериях оценки заявок составлял всего 20%. А вот по 40% было прописано на квалификацию подрядчиков и на «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки». В части квалификации условия достаточно прозрачные — это наличие ресурсов, специалистов и опыта. По этому критерию ЦЭИ также показал лишь третий результат. Так, в документах указано, что ЦЭИ показал «опыт по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема» на сумму 489 млн рублей, в то время как РАНХИГС на 968 млн, а НИУ ВШЭ больше миллиарда. Фактически победителем «Центр экономики инфраструктуры» стал благодаря субъективному критерию «качественных, функциональных и экологических характеристик». В этой графе победитель получил от комиссии 40 баллов, а РАНХИГС и Высшую школу экономики оценили на ноль. «Показатель „Качество работ“ оценивает предложения участника по подготовке и качеству детализированного описания результатов работы на основании сопоставления предложений, представленных в заявках на участие в конкурсе, путем сравнения их между собой», — говорится в конкурсной документации.

Консалтинговая компания «Центр экономики инфраструктуры» принадлежит двум основным акционерам — Владимиру Косому (он же является президентом компании) и Павлу Чистякову. По данным за 2016 год, выручка ЦЭИ составила 143,5 млн рублей, а чистая прибыль 6,6 млн, годом ранее результаты были скромнее — 91,5 млн выручки и 2,1 млн прибыли. При этом на январь этого года компания числилась в реестре субъектов микробизнеса.

ЦЭИ 27 раз участвовал в госзакупках и в восьми тендерах на общую сумму 158 млн рублей победил. Дважды заказчиком выступало Минэкономразвития России , а пять раз — РЖД и его дочерние компании.

Вообще ЦЭИ считают структурой, плотно связанной с РЖД, а Владимира Косого называют основным разработчиком проектов высокоскоростных магистралей (ВСМ). Первая концепция предполагала строительство к ЧМ-2018, о чем госкомпания заявляла еще в 2011 году. В 2013 РЖД подтвердила решимость в выполнении проекта, однако сейчас сроки запуска первых таких магистралей отложены на 2022-24 годы. В 2021 обещают начать строить ВСМ Екатеринбург Челябинск , еще один самый перспективный маршрут — Москва Казань , интерес к проекту проявляют иностранные участники.

Учитывая статус Волгограда как важного транспортного узла, а также подчеркнуто хорошие отношения с РЖД региональных властей в последние годы, можно предположить, что специализация ЦЭИ повлияет и на их основные ориентиры при работе над волгоградской стратегией.

«Волгоградская область имеет перспективное географическое положение — это точка входа на Юг России . Видимо, власти региона решили сделать ставку на развитие в том числе инфраструктурных проектов», — рассуждает ведущий аналитик AМarkets Артем Деев . Он также отметил, что «Центр экономики инфраструктуры» уже имеет опыт создания и реализации подобных стратегий. «Центр, к примеру, работал с Камчатским краем , Ульяновской и Ярославской областью . Полагаю, наличие в портфолио таких проектов и стало определяющим фактором при выборе подрядчика», — добавил Деев.

«Вовсе не факт, что именно опыт исполнения ЦЭИ заказов для железной дороги сыграл решающую роль. Компания в 2017 году делала два проекта для Минэкономразвития РФ — это «Формирование системы показателей для документов стратегического планирования регионального развития» и «Определение приоритетов пространственного развития РФ на период до 2035 года, — напоминает эксперт-аналитик „Финама“ Алексей Калачев . — Кроме того, в прошлом году они занимались разработкой проектов документов стратегического планирования Ставропольского края , победив в соответствующем конкурсе (за 24,75 млн рублей, — прим. „ФедералПресс“). Так что компания в проблематике регионального развития явно не новичок, и может по этому направлению успешно соперничать с государственными институтами».

Есть база

Стратегию нужно разработать за семь месяцев, что в общем можно считать сроком достаточно сжатым с научной точки зрения. За это этот период предстоит изучить систему стратегического планирования региона, определить приоритеты устойчивого и динамичного развития экономики региона и социальной сферы, а также сформировать эффективную долгосрочную политику органов власти, направленную на повышение конкурентоспособности экономики, уровня и качества жизни населения.

В стратегии должны быть прописаны способы привлечения финансовых ресурсов для развития точек роста в области и предложены управленческие решения для стимулирования инвестиционной активности. На первом этапе будет проведена диагностика социально-экономического развития, затем будет проведено проектирование работы над стратегией — выработать пути развития для региона по всем ключевым направления. Так, разработчику предписано указать направления бюджетной политики, развития промышленности, малого и среднего бизнеса, транспорта, обращения с отходами. При этом не забывать о качестве жизни, развитии человеческого капитала и даже гражданского общества.

Работа над стратегией будет вестись, впрочем, не на пустом месте. В прошлом году по инициативе областного комитета экономического развития (он же выступает и заказчиком нынешнего исследования) и Агентства стратегических инициатив было разработано экспертное «видение» социально-экономического развития региона до 2030 года. Его составили на основе результатов форсайт-сессии «Волгоградская область в 2030 году», проведенной в январе 2017 года, а также расширенных экспертных заседаний областного инвестсовета.

Были выделены тренды, имеющие существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в регионе, ключевые направления реализации стратегии и сформированы предварительные дорожные карты для них. Разработчики экспертного видения констатируют проблемы региона: отток из области квалифицированных трудовых ресурсов, высокий уровень изношенности основных фондов в промышленности и сельском хозяйстве, низкая производительность труда, «низкая инновационность» выпускаемой продукции, слабое развитие транспортной инфраструктуры, а также неиспользование туристско-рекреационного потенциала области.

При этом цели будущей стратегии, для которой они создали основу, региональные эксперты поставили весьма амбициозные — к 2030 году регион должен войти в десятку ведущих в социально-экономическом плане регионов страны. Для этого нужно сделать много всего, например, создать, причем уже к 2021 году, «конкурентную инновационную экосистему». Обещано придумать, как создать систему поддержки инноваций в сочетании с принципами трудосбережения, временной точности всех процессов, безотходности, рециркуляции ресурсов и вообще воспроизводства здоровой окружающей среды.

Член региональной рабочей группы по разработке стратегии Вячеслав Черепахин пояснил «ФедералПресс»: «Если бы мы ничего этого не сделали, то подрядчик в любом случае начинал с этого же. Любая стратегия начинается с анализа и работы с местным экспертным сообществом». Он также пояснил, что представители всех конкурирующих структур, которые боролись в тендере, побывали в Волгограде и общались с местными экспертами. По словам Черепахина, по завершению работы над каждым этапом стратегии ЦЭИ будет представлять свои выкладки или даже защищать их на встрече с волгоградскими экспертами.

Как будет

«Они должны нам на основе научных данных сказать: вот, смотрите — этот приоритет не имеет склонность к росту даже при определенных затратах ресурсов, а вот у того возможности развиваться хорошие, если приложить инвестиции или государственное регулирование или другие ресурсы. Собственно, подсчет ресурсов это и есть сложная научная работа», — поясняет главное в предстоящей аналитической работе Вячеслав Черепахин. На что сделают упор нанятые разработчики, на самом деле, пока не понятно.

«Для начала я бы сосредоточился на анализе статистической информации, раскрываемой Волгоградстатом, и изучении особенностей социально-экономического развития области, — рассуждает Алексей Калачев. — Вовсе не обязательно, что именно стратегия транспортного узла будет взята за основу. Хотя географическое положение области этому способствует, но вряд ли в этом направлении Волгоградская область имеет значительное преимущество перед соседями. Во всяком случае, не такое большое, чтобы основываться только на этом. В то же время, необходимость модернизации транспортной инфраструктуры, как неотъемлемого условия успешного социально-экономического развития, является острейшей проблемой для области».

По мнению Артема Деева, для развития региона необходим рост инвестиций (в 2017 году общий объем капвложений в регионе составил 190,7 млн рублей — это немного больше, чем в 2016-м, но на 9% ниже, чем в 2015 году, — прим «ФедералПресс»), а его можно обеспечить только комплексная программа. «В нее должны входить социальные программы, уменьшение криминогенного уровня в регионе, кампания по развитию предпринимательства, развитие трудового потенциала и так далее, — поясняет Артем Деев. — Такой комплексный подход требует соответствующей информации. Макроэкономические показатели региона, структура и состав экономики, лучшие практики в отрасли, возможно проведение полевых исследований. Анализ должен выявить слабые стороны и возможные точки роста, наиболее перспективные для развития». Напомним, что «ФедералПресс» также писал о том, что экономическому развитию Волгоградской области сейчас остро необходимо нематериальное стимулирование.

Гендиректор компании «Финансовый брокер „Август“, кандидат экономических науки Карэн Туманянц признался, что скептически относится „ко всей этой затее“. „Если речь о том, чтобы просто сделать красивую бумажку, то, пожалуйста — пусть будет что угодно. Но если мы говорим о документе с прикладным значением, которым будут руководствоваться, по нему проводить мероприятия, то у меня тут сомнение такое. Я не думаю, что наш губернатор будет выполнять бумагу, которую ему кто-то за него приготовил, разве что ему не вручит ее лично президент. Поэтому, конечно, он в этом прямо участвовать, тем более, что у него, очевидно, есть свое мнение. Пусть не лично Бочаров , но кто-то из тех, кому он доверяет“, — пояснил Туманянц.

Таким доверенным лицом мог бы стать Александр Сиваков , который на посту вице-губернатора как раз и курировал экономическую политику, но он в конце прошлого года весьма неожиданно ушел в отставку.

Добавим, что несколько дней назад губернатор Андрей Бочаров подписал постановление, которым внес многочисленные изменения в „дорожную карту“ по содействию развитию конкуренции в Волгоградской области. Там, помимо замены Сивакова на Владимира Шкарина, скорректированы десятки пунктов — сроки их исполнения перенесены с 2017 и даже 2016 года на текущий.