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Лондон хочет ограничить обслуживание евробондов‍ РФ
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В Лондоне предложили ограничить обслуживание евробондов‍ РФ 

Прайм 35 минут назад
Фото: Reuters
Глава правительства Великобритании, премьер-министр Тереза Мэй проанализирует возможность ввода ряда ограничений на обслуживание евробондов России клиринговыми палатами королевства. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Ранее предложенный британским исследователем из Harvard Society of Fellows Эмилем Симпсоном вариант ограничений для российских ценных бумаг назвал интересным глава британского МИД Борис Джонсон.
Симпсон в своем предложении отмечает, что одна из слабостей России заключается в зависимости этой страны от западных инвестиций. Экономист раскритиковал страны Запада за узкий подход к санкциям в отношении Москвы: они накладываются на людей и сектора экономики, но никак не затрагивают российское государство в целом.
В свою очередь председатель комитета парламента Великобритании по иностранным вопросам Том Тугендхат обратил внимание на тот факт, что королевские клиринговые палаты оказали содействие недавнему выпуску еврооблигаций РФ на сумму в $4 млрд Это облигации "Россия-2019" и "Россия-2017", их организатором являлся "ВТБ-Капитал".
"Сейчас Россия может заимствовать на финансовых рынках ЕС и США, несмотря на западные санкции, и затем, уже своими силами, поддерживать находящиеся под санкциями и связанные с Кремлем банки и энергетические компании", — цитирует издание Тугендхата, который предложил запретить западным клиринговым палатам, в том числе — Euroclear and Clearstream — совершать операции с евробондами РФ.
Эта мера, на его взгляд, будет мешать перепродаже бумаг на вторичном рынке, а также отпугнет европейских и американских инвесторов.
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 Ещё 8 источников 
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