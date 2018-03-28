Рождаемость в Германии выросла за счет мигрантов

Москва , 28 марта — «Вести. Экономика». В 2016 году в Германии родилось больше детей, чем в любой год с 1996 года, благодаря быстро развивающейся экономике, государственным стимулам и росту миграции, передает Reuters

Крупнейшая экономика Европы и ее государственная пенсионная система пытаются бороться с быстрым старением населения. В целях повышения уровня рождаемости правительство в последнее десятилетие увеличило пособия по беременности и родам, а также по уходу за детьми.

Решение канцлера Ангелы Меркель в 2015 году принять более миллиона беженцев главным образом из зон военных действий в Сирии Ираке также стало одним из драйверов для увеличения рождаемости.

Федеральное статистическое управление сообщило, что в 2016 году в Германии родилось 792131 ребенка, что на 7% больше, чем годом ранее. Это самый крупный показатель с 1996 года.

Германия использует преимущества необычно продолжительного цикла роста, который продолжается уже девятый год, поскольку рекордная занятость и сверхнизкие затраты на заимствование стимулируют рост под влиянием потребительских расходов.

Рождение детей гражданами немецкого происхождения увеличилось на 3%, составив 607,5 тыс. детей, однако колиичество родов гражданами других стран увеличилось на 25%.

"Число женщин из стран с традиционно высоким уровнем рождаемости возросло", — сказали в статистическом управлении.

Общий коэффициент рождаемости — среднее число детей, которых имела женщина за всю свою жизнь — вырос до 1,59 с 1,5 в предыдущем году, что является самым высоким уровнем с 1973 года.

Несмотря на рост рождаемости и иммиграции, эксперты по-прежнему считают, что население трудоспособного возраста в Германии, чьи пенсионные взносы поддерживают растущее число пенсионеров, вероятно, сократится в следующем десятилетии.