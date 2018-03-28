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Рождаемость в Германии выросла за счет мигрантов
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Рождаемость в Германии выросла за счет мигрантов 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». В 2016 году в Германии родилось больше детей, чем в любой год с 1996 года, благодаря быстро развивающейся экономике, государственным стимулам и росту миграции, передает Reuters.
Крупнейшая экономика Европы и ее государственная пенсионная система пытаются бороться с быстрым старением населения. В целях повышения уровня рождаемости правительство в последнее десятилетие увеличило пособия по беременности и родам, а также по уходу за детьми.
Решение канцлера Ангелы Меркель в 2015 году принять более миллиона беженцев главным образом из зон военных действий в Сирии и Ираке также стало одним из драйверов для увеличения рождаемости.
Федеральное статистическое управление сообщило, что в 2016 году в Германии родилось 792131 ребенка, что на 7% больше, чем годом ранее. Это самый крупный показатель с 1996 года.
Германия использует преимущества необычно продолжительного цикла роста, который продолжается уже девятый год, поскольку рекордная занятость и сверхнизкие затраты на заимствование стимулируют рост под влиянием потребительских расходов.
Рождение детей гражданами немецкого происхождения увеличилось на 3%, составив 607,5 тыс. детей, однако колиичество родов гражданами других стран увеличилось на 25%.
"Число женщин из стран с традиционно высоким уровнем рождаемости возросло", — сказали в статистическом управлении.
Общий коэффициент рождаемости — среднее число детей, которых имела женщина за всю свою жизнь — вырос до 1,59 с 1,5 в предыдущем году, что является самым высоким уровнем с 1973 года.
Несмотря на рост рождаемости и иммиграции, эксперты по-прежнему считают, что население трудоспособного возраста в Германии, чьи пенсионные взносы поддерживают растущее число пенсионеров, вероятно, сократится в следующем десятилетии.
Средний коэффициент рождаемости в Европейском союзе составляет 1,6, согласно статистическому бюро ЕС Eurostat. Во Франции отмечается самый высокий уровень в 1,92, а в Испании и Италии — самый низкий — 1,34.
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