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Списание безнадежного долга считается доходом физлица
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Списание безнадежного долга считается доходом физлица 

Время бухгалтера 9 часов назад
Компания списала безнадежные долги физлиц с баланса и теперь затрудняется при заполнении формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
По п. 1 ст. 41 доходом признается экономическая выгода. П. 1 ст. 210 НК РФ напоминает, что для расчета базы по НДФЛ учитывают все доходы плательщика. Когда обязательства должника перед организацией-кредитором прекращаются, физлицо приобретает выгоду, а значит, и облагаемый налогом доход.
Датой, когда такой доход получен, считают день списания долга по пп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ. Особый порядок определения даты получения дохода применяется, когда плательщик и фирма зависят друг от друга.
Если безнадежный долг был списан в установленном порядке, но обязательства плательщика не прекратились, то дата, когда долг списали, не считается датой получения дохода. Однако компанию в этом случае признают налоговым агентом, и она должна удержать НДФЛ и подать отчетность в местную инспекцию. Формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при этом должны быть заполнены по утвержденному ФНС порядку.
ПИСЬМО УФНС по г. Москве от 19.03.2018 № 20-15/055207
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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