Страны Африки создали аналог ВТО

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика» Руководители африканских стран подписали крупнейшее соглашение о свободной торговле с момента создания ВТО, в рамках которого будет установлена Африканская зона свободной торговли. Зона свободной торговли направлена на создание единого рынка товаров и услуг в Африке. К 2030 году размер рынка должен составить 1,7 млрд человек, объем потребительских и бизнес-расходов составит $6,7 млрд, если к этому времени все африканские страны присоединятся к зоне свободной торговли. 10 стран, включая Нигерию, еще не подписали соглашение. Цель заключается в создании единого континентального рынка товаров и услуг с возможностью свободного перемещения предпринимателей и инвестиций. Это соглашение может значительно помочь странам континента. Торговая сделка должна привести к качественному циклу развития внутриафриканской торговли, что, в свою очередь, будет способствовать структурной трансформации экономики — переходу от низкой производительности и трудоемкой деятельности к более высокой производительности и интенсивным производственным процессам. Это, в свою очередь, создаст больше хорошо оплачиваемых рабочих мест и поможет справиться с бедностью. Но подписание соглашения — это лишь начало. 22 страны должны его ратифицировать до того как оно вступит в силу. Их национальные законодательные органы должны официально утвердить и санкционировать структуру, продемонстрировав полную приверженность ее реализации. Президент Нигерии Исуфу Махамаду стремится завершить процесс ратификации к январю 2019 года. Африканская глобализация Некоторые исследования показали, что при создании панафриканского рынка внутриафриканская торговля может вырасти примерно на 52% к 2022 году. Улучшение доступа на рынки создаст эффект масштаба. В сочетании с соответствующей промышленной политикой это способствует диверсификации промышленного сектора и росту добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности. В среднем обрабатывающая промышленность составляет около 10% ВВП в Африке. Это значительно ниже показателей других развивающихся регионов.

Повышение прогноза темпов роста мировой экономики по регионам

Успех континентальной зоны свободной торговли может сократить этот разрыв. И более крупный производственный сектор будет означать хорошо оплачиваемые рабочие места, особенно для молодежи. Это, в свою очередь, поможет снизить уровень бедности. Промышленный рост, а вместе с этим и большее количество рабочих мест — это то, в чем остро нуждается Африка. Промышленность дает от одной четверти до одной трети от общего числа рабочих мест в других регионах мира. А молодежь в Африке в два раза чаще становится безработной, чем взрослое население. Это крайне критичная ситуация, учитывая, что более 70% населения Африки к югу от Сахары — это люди в возрасте младше 30 лет. Кроме того, 70% молодежи в Африке живут менее чем на $2 в день. Предполагается, что континентальная зона свободной торговли создаст значительные возможности для индустриализации, диверсификации экономики и создания высококвалифицированных рабочих мест в Африке. Единый континентальный рынок предоставит возможность развить производство и внутриафриканскую торговлю за счет продукции с добавленной стоимостью, перейдя от сырьевых экономик и экспорта к диверсификации экономики. Но для того, чтобы увеличить влияние торгового соглашения, необходима грамотная промышленная политика. Она должны быть сосредоточена на производительности, конкуренции, диверсификации и экономической сложности. Иными словами, правительства должны создать благоприятные условия для повышения производительности до стандартов международной конкурентоспособности. Цель в том, чтобы продукция, производимая в африканских странах, была конкурентоспособна на континенте и за рубежом. Драйверы роста Как показывают данные, страны с наиболее диверсифицированной экономикой также являются наиболее успешными. Фактически, диверсификация имеет решающее значение, поскольку страны, которые способны поддерживать широкий спектр производственных ноу-хау, способны производить широкий спектр товаров, включая сложную продукцию, которую могут производить немногие страны. Диверсифицированные африканские экономики, такие как Южная Африка и Египет, скорее всего, станут движущей силой зоны свободной торговли и, скорее всего, получат от этого наибольшую пользу. Эти страны получат большой континентальный рынок для своей продукции. Они также будут использовать свои ноу-хау и индустриальный ландшафт для разработки инновационных продуктов и удовлетворения рыночного спроса. Но само соглашение не принесет результатов. Правительства должны разработать политику, стимулирующую развитие промышленности, в частности, обрабатывающую промышленность. Здесь можно выделить 5 основных факторов: Человеческий капитал: Сильный сектор производства нуждается в здоровых и квалифицированных рабочих. Политики должны пересмотреть учебную программу, чтобы обеспечить адаптацию навыков рабочих к рынку. И особое внимание должно быть уделено молодежи. Учебная программа должна быть сосредоточена на развитии профессиональных навыков и развитии потенциала для предпринимательства. Это должно включать в себя бизнес-тренинги в раннем возрасте и повышение квалификации на более продвинутом уровне. Программа должна идти рука об руку с развитием науки, техники, инженерии, предпринимательства и математики, а также профессиональной подготовки без отрыва от производства. Власти должны также способствовать миграции высококвалифицированных рабочих по всему континенту. Стоимость: Политики должны снизить стоимость ведения бизнеса. Ныне существующие барьеры включают в себя энергию, доступ к дорогам и портам, безопасность, финансирование, бюрократические преграды, коррупцию, урегулирование споров и права собственности. Сеть поставок: Отрасли, скорее всего, будут развиваться, если есть конкурентные сети. Политики должны снизить торговые ограничения и интегрировать региональные торговые сети. В частности, следует снять барьеры для предприятий малого и среднего бизнеса. Внутренний спрос: власти должны предлагать налоговые льготы для фирм, чтобы облегчить создание рабочих мест и увеличить доходы отдельных лиц и домохозяйств. Более высокая покупательная способность домохозяйств увеличит размер внутреннего рынка. Ресурсы: Производство требует больших инвестиций. Это должно быть обусловлено частным сектором. Властям следует облегчить доступ к финансам, особенно для малых и средних предприятий. Повышенная производительность Континентальная зона свободной торговли способствует индустриализации, созданию континентального рынка, развитию производственного потенциала и укреплению международного переговорного уровня. Наконец, континентальная зона свободной торговли также предоставит африканским лидерам больше возможностей для проведения переговоров по устранению барьеров для экспорта. Это поможет предотвратить соглашения с другими странами и торговыми блоками, которые могут повредить экспорту и промышленному развитию.