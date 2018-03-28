Минэкономразвития прогнозирует экономический рост России в 2018 году на уровне 2% ВВП

Минэкономразвития сохранило свой прогноз темпов роста ВВП России на уровне 2% в 2018 году, что на полпроцента выше показателя прошлого года. Однако это значение не дотягивает пока до среднемировых темпов — 3,5%. Власти считают, что для разгона экономики необходимо увеличить инвестиции в основной капитал на 25—27%. Прежде всего, речь идёт об улучшении качества инфраструктуры. Какие ещё факторы могут стать ключевыми для экономического развития России — в материале RT. Минэкономразвития ожидает в 2018 году темпы роста ВВП России на уровне 2%. По версии министерства, ключевым фактором роста должна стать инвестиционная активность в стране. В частности, для разгона экономики необходимо повышать долю инвестиций в ВВП до 25—27%. Такие сведения содержатся в новом докладе МЭР.

Решение задачи по развитию инвестиционного потенциала и увеличению притока капитала потребует улучшения инвестиционного климата. С таким заявлением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев на итоговой коллегии Минэкономразвития 28 марта. По словам премьера, в стране необходимо качественно улучшать конкурентную среду и при этом ориентироваться не только на продвижение в различных международных рейтингах.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин подчеркнул, что самым серьёзным сдерживающим фактором роста экономики является инфраструктура. В своём выступлении на итоговой коллегии министерства он заявил, что сейчас 78% федеральных дорог находятся в нормативном состоянии, но при этом лишь 39% региональных дорог соответствуют этим нормативам.

«На мой взгляд, рост в 1,4—1,5%, который наблюдался в прошлом году, носил исключительно коррекционный характер. Не думаю, что в этом году мы будем расти темпами выше 2%. Без сомнения, текущую динамику поддерживает нефть — даже самые смелые головы не могли предполагать, что нефть будет торговаться на уровне $70 за баррель. Помимо этого фактора, надежду на рост даёт Чемпионат мира по футболу», — прокомментировал RT ситуацию с макроэкономическими показателями бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев

По его словам, текущая низкая инфляция (2,2% в годовом выражении. — RT) во многом сложилась на фоне большого ограничения по спросу на внутреннем рынке. Сдерживающим фактором также остаётся и реакция российских производителей на расширение внутреннего спроса — повышение цен и увеличение доли импорта.

«Надо смягчать бюджетную политику. На мой взгляд, в текущих условиях профицитный бюджет не оправдает себя — в своё время мы предлагали держать дефицит на уровне 3% в период с 2017 по 2020 годы, чтобы стимулировать деловую активность. Также необходимо интенсивнее смягчать денежно-кредитную политику Центробанка », — считает Ведев.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра изучения проблем Центральных банков РАНХиГС Павла Трунина, с учётом текущего бюджетного правила источником существенного ускорения экономического роста могут стать частные, а не государственные инвестиции.

«Компании инвестируют в проекты только тогда, когда видят перспективы развития бизнеса. Поэтому сейчас государству важно определиться с набором конкретных предложений, которые необходимо реализовать в первоочередном порядке. Я бы выделил сразу несколько традиционно важных направлений: стабильность налоговой системы, снижения государственной, административной и правоохранительной нагрузки», — отметил Трунин

Экономист добавил, что у России есть большой потенциал повышения эффективности производства и конкурентоспособности товаров на внутреннем и внешнем рынках. Однако при этом необходимо повысить эффективность управления государственными активами и либерализовать систему валютного контроля со стороны Минфина и Центробанка.

«Текущая макроэкономическая политика, на мой взгляд, абсолютно адекватна тем вызовам, с которыми сталкивается страна. Полагаю, что до формирования нового правительства в мае резких изменений мы не увидим и пока сложно прогнозировать конкретные меры. Однако у государства есть все возможности реализовать заявленные планы и принять необходимые меры в новом электоральном цикле», — резюмировал Павел Трунин.