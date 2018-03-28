Страна движется к новой модели экономического роста

5 марта он выступил с докладом о работе правительства на ежегодных двух сессиях Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) в Пекине.

В докладе он подчеркнул, что важен не столько сам рост, сколько его качество. «Сейчас китайская экономика переживает важнейший период в процессе трансформации модели экономического роста, структурного совершенствования и перехода к новым стимулам развития, — сказал он. — Китайская экономика переходит от стадии стремительного роста к стадии качественного развития».

Представление доклада, который определяет задачи государства на следующий год, является одним из самых важных событий Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — высшего законодательного органа Китая. Сессия ВСНП проходит одновременно с сессией ВК НПКСК — высшего совещательного органа.

Поставлена цель увеличить ВВП примерно на 6,5 процента. Главной целью правительства остается построение «общества средней зажиточности» к 2020 году — в канун 100-летнего юбилея со дня основания Коммунистической партии Китая, который будет отмечаться в 2021 году. Чтобы достичь цели, необходимо удвоить показатели ВВП на душу населения 2010 года. Это требует роста ВВП страны примерно на 6,2 процента в течение трех последующих лет.

По словам Ли, рост ВВП и такие задачи, как создание 11 миллионов новых рабочих мест в городах, более равномерный рост доходов и более разумное потребление энергии, направлены на достижение этой главной цели.

"Эти задачи были сформулированы, принимая во внимание необходимость одержать полную победу в деле строительства общества средней зажиточности во всех отношениях", — заявил он.

Китайская экономика переходит от стадии стремительного роста к стадии качественного развития

Старший научный сотрудник Йельского университета и бывший руководитель и главный экономист инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч считает верным решение Китая сосредоточиться на качестве экономического роста. «Высшее руководство Китая подчеркнуло, что необходима более устойчивая модель роста, а именно — переход от производства, требующего большого количества ресурсов, к ресурсосберегающему производству. Только в этом случае Китай может ожидать качественного роста, — говорит он. — Китай прогрессирует в своем стремлении к более качественному экономическому росту. Но этот путь только начался».

Для достижения качественного роста Ли Кэцян обозначил девять ключевых предложений: 1) углублять структурные реформы в сфере предложения; 2) форсировать создание государства инновационного типа; 3) углублять реформы в фундаментальных и ключевых областях; 4) настойчиво и добросовестно решать «три сложнейшие задачи» (снизить финансовые риски, справиться с бедностью и загрязнениями внешней среды); 5) активно осуществлять стратегию подъема села; 6) по-деловому стимулировать реализацию стратегии согласованного развития регионов; 7) активно наращивать потребление и стимулировать эффективные инвестиции; 8) стимулировать формирование новой архитектоники всесторонней открытости; 9) улучшать социальные гарантии и повышать уровень благосостояния населения. По словам Ли, правительство должно действовать в соответствии с политическим курсом, обозначенным в «Идеях Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи».

"Мы будем усиленно работать над качественным развитием. Это основа и ключ к решению всех проблем", — сказал он.

Профессор Университета Цинхуа Чжу Нин считает, что доклад был составлен в соответствии с результатами работы Центрального рабочего совещания по вопросам экономики — ключевого совещания по вопросам экономической политики, которое прошло в Пекине в декабре.

"Сейчас фокус сместился на развитие всей экономики в целом. Люди критиковали Китай за то, что он стремится к росту ради роста, а не ради развития. Мы хотим более всестороннего развития, а не просто улучшения показателей", — говорит он.

Директор Института Лау Королевского колледжа Лондона и автор книги «Китайский мир: чего хочет Китай» Керри Браун полагает, что расширение целей имеет смысл. «Если стремиться лишь к увеличению этих показателей (росту ВВП), цели достичь не получится. Рост или снижение этих цифр всегда вызывают большой ажиотаж в обществе, и более детальная статистика просто необходима».

Целевой показатель роста ВВП остался таким же, как и в 2017 году, однако без оговорки «по возможности выше». В прошлом году ВВП Китая показал рост на 6,9 процента, впервые с 2010 года превысив показатель предыдущего года. Уровень роста китайской экономики все еще считается серьезным, поскольку, согласно данным МВФ, в этом году вторая по величине мировая экономика планирует обеспечить 35 процентов мирового роста.

Главный экономист Oxford Economics по региону Азия Льюис Куис считает, что рост ВВП на 6,5 процента — масштабная цель для Китая. «Поскольку китайское руководство намерено достичь цели к 2020 году, это, скорее всего, будет сделано, хотя и подразумевает небольшой спад роста кредитования, но при этом кредит уже продолжает опережать рост номинального ВВП в этом году», — говорит он.

А сотрудник Китайского центра Оксфордского университета и эксперт в области китайской экономики Джордж Магнус , в свою очередь, уверен, что превышение ожидаемого целевого показателя в прошлом году значительно упростило достижение цели 2020 года. «Я полагаю, что ежегодный рост ВВП на 6,2 процента в течение трех последующих лет обеспечит достижение этой цели. В этом случае создастся даже „подушка безопасности“, если вдруг по какой-либо причине дела пойдут не совсем гладко. Теперь Китай может позволить себе варьировать соотношение количества и качества роста в будущем», — считает он.

Главный риск для Китая представляют глобальные факторы, которые Пекин не может контролировать, полагает заместитель председателя Центра исследований экономики и бизнеса в Лондоне Дуглас Макуильямс.

"Вероятно, цель 2020 года будет достигнута, но с уверенностью этого утверждать нельзя. По мере того, как нарастает проблема совокупного мирового долга, создаются условия для рецессии по всему миру. Я думаю, что, скорее всего, это случится между 2020 и 2025 годами, и эта рецессия затронет Китай больше, чем финансовый кризис", — говорит он.

По словам премьер-министра Ли Кэцяна, реформы, которые нужно провести Китаю, являются продолжением политики реформ и открытости Дэн Сяопина, которой в этом году исполняется 40 лет. Однако теперь Китаю необходимо действовать «еще решительнее», чтобы достичь целей и 2020, и 2050 годов и стать «великой современной социалистической страной». (Эти цели входят в программу «Двух столетий», которая была предложена на XVIII Всекитайском съезде КПК в 2012 году. Она должна быть реализована к столетнему юбилею со дня основания КПК и столетнему юбилею со дня основания КНР. Цели состоят в том, чтобы к столетию основания КПК построить общество средней зажиточности, к столетию основания КНР осуществить социалистическую модернизацию. — Прим. пер.)

"Политика реформ и открытости стала поворотной точкой для Китая и сделала его тем, чем он является сегодня; теперь наша поворотная точка — достижение целей «Двух столетий», — говорит Ли Кэцян. «Я не думаю, что тот переломный момент, когда мы должны перейти к новой модели экономического роста, уже настал, — говорит профессор Чжу Нин. — Политика реформ и открытости заключалась в том, что роль рынка в распределении ресурсов возрастала. Я думаю, что Китай продолжит идти по этому пути. Отличие лишь в том, что кардинально меняются цели».

В докладе о работе правительства большое внимание уделено борьбе с бедностью — это одна из главных целей председателя Си. Цель заключается в том, чтобы в течение следующего года 10 миллионов жителей сельских регионов преодолели порог бедности, а к 2020 году искоренить крайние формы бедности. «Мы разработаем комплекс мер для отдельных лиц и семей, чтобы обеспечить бедное население, включая пожилых людей, инвалидов и тяжелобольных, той помощью, в которой они нуждаются», — заявил Ли Кэцян.

Директор Центра изучения Китая Оксфордского университета Рана Миттер полагает, что Стратегия подъема села рассматривается в качестве главной стратегии по борьбе с бедностью: «Если раньше решением проблемы бедности считалась урбанизация, то теперь страна будет работать над улучшением условий жизни людей в сельской местности».