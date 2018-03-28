В Совфеде появится Совет по вопросам цифровой экономики

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу вице-спикера Андрея Турчака о создании Совета при главе верхней парламента по вопросам цифровой экономики. Он будет создан в ближайшее время», — уточнил сенатор.

Как отметил Мезенцев, в состав Совета помимо законодателей из всех десяти Комитетов палаты войдут главы профильных ведомств, эксперты и представители объединений предпринимателей.

«Комитет Совета Федерации по экономической политике видит для себя в качестве важнейших в рамках реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию задачи по совершенствованию национального законодательства, взаимодействию с федеральными органами власти по вопросам создания профессиональной законодательной нормативно-правовой базы», — подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Он добавил, что ключевыми задачами Совета станут обеспечение правовой поддержки, взаимодействие с заинтересованными ведомствами по вопросам цифровой экономики, стыковка подходов при формировании пакета нормативно-правовых актов и реализация программы «Цифровая экономика РФ».

Названная программа была утверждена летом 2017 года на период до 2024 года и включает пять направлений: нормативное регулирование, образование и кадры, кибербезопасность, формирование исследовательских компетенций и ИТ-инфраструктуру.