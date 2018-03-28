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В Совфеде появится Совет по вопросам цифровой экономики
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В Совфеде появится Совет по вопросам цифровой экономики 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
При председателе верхней платы будет создан Совет по вопросам цифровой экономики, призванный законодательно обеспечивать реализацию программы «Цифровая экономика РФ», рассказал ТАСС председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу вице-спикера Андрея Турчака о создании Совета при главе верхней парламента по вопросам цифровой экономики. Он будет создан в ближайшее время», — уточнил сенатор.
Как отметил Мезенцев, в состав Совета помимо законодателей из всех десяти Комитетов палаты войдут главы профильных ведомств, эксперты и представители объединений предпринимателей.
«Комитет Совета Федерации по экономической политике видит для себя в качестве важнейших в рамках реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию задачи по совершенствованию национального законодательства, взаимодействию с федеральными органами власти по вопросам создания профессиональной законодательной нормативно-правовой базы», — подчеркнул Дмитрий Мезенцев.
Он добавил, что ключевыми задачами Совета станут обеспечение правовой поддержки, взаимодействие с заинтересованными ведомствами по вопросам цифровой экономики, стыковка подходов при формировании пакета нормативно-правовых актов и реализация программы «Цифровая экономика РФ».
Названная программа была утверждена летом 2017 года на период до 2024 года и включает пять направлений: нормативное регулирование, образование и кадры, кибербезопасность, формирование исследовательских компетенций и ИТ-инфраструктуру.
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