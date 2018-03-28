В России появится система продажи билетов на междугородние автобусы

В этом случае человек в любое время на всей территории России сможет купить билет на автобус, который идет на дальнее расстояние. Для этого региональным перевозчикам придется интегрировать свои системы бронирования в единую платформу.

Глава минтранса Максим Соколов рассказал о создании «цифровой платформы транспортного комплекса». С ее помощью бизнес и население смогут быстро и безопасно оказывать и получать транспортные услуги, оформлять документы в электронном виде, рассчитывать оптимальные маршруты.

Минтранс выступает за сбалансированное развитие всех видов транспорта. Для дальнейшего роста внутренних региональных перевозок Максим Соколов предлагает обнулить ставку НДС на маршрутах, пунктом назначения или отправления которых не являются аэропорты Московского авиационного узла. В этом случае, рассчитывает минтранс, перевозки на региональных маршрутах вырастут не менее чем на 13 процентов, что в целом компенсирует выпадающие доходы бюджета (около 8 миллиарда рублей).

Минтранс настаивает на обнулении НДС на «немосковских» региональных маршрутах, бюджету это обойдется в 8 миллиардов рублей

Игорь Левитин попросил правительство поддержать приведение в порядок пунктов пропуска. Это лицо страны, напомнил он, и к сожалению, оно бывает неприглядным.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что нужно делать упор на безопасность. «Мы иногда гордо отчитываемся, что количество проверок резко сократилось. Я бы в транспортной отрасли к этому относился очень настороженно, — сказал он. — В этой сфере проверять надо жестко, в транспорте первична безопасность, а потом прибыль». Он добавил, что трагедия в Кемерово показывает, во что обходится принцип «прибыль важнее всего, а на остальное наплевать».

Отдельно он остановился на проблеме авиационной безопасности, упомянув катастрофу с Ан-148 в начале февраля. «Что десять лет назад говорилось, что сейчас — могут ли авиакомпании-»живопырки" обеспечить должный уровень безопасности? Я не против малого и среднего бизнеса, но у меня всегда возникает вопрос, хватает ли финансовых ресурсов у владельца четырех-пяти самолетов, чтобы обеспечить должный уровень подготовки пилотов, достойную зарплату, контроль за экипажами и т.д. У меня на этот счет большие сомнения. За этим надо внимательно следить", — призвал Сергей Иванов.

Цифра

8 тысяч перевозчиков и субъектов транспортной инфраструктуры из 135 стран подключены к Единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности.