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Власти Адыгеи намерены привлечь инвесторов из Италии и Турции
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Власти Адыгеи намерены привлечь инвесторов из Италии и Турции 

ТАСС 36 минут назад
МАЙКОП, 28 марта. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены привлечь в регион иностранные инвестиции, в частности, из Италии и Турции. Об этом сообщил ТАСС глава республики Мурат Кумпилов.
"Весной мы планируем переговоры с двумя бизнес-делегациями — из Италии и Турции. Необходимо тщательно подготовиться к встрече с инвесторами, продумать предложения, использовать все возможности для укрепления международных отношений и деловых связей", — заявил Кумпилов.
Он подчеркнул, что развитие в этом направлении должно обеспечить рост экономики региона и его экспортный потенциал.
Также для этих целей в регионе намерены создать инфраструктуру поддержки экспорта в республике, в частности, центр поддержки экспорта, внедрение регионально экспортного стандарта и другие.
По данным таможенной статистики, экспортный товарооборот республики в 2017 году составил $38,6 млн, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году. Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте являются: Китай (19%), Ливан (15%), Абхазия (12,5%).
Большую часть в структуре экспорта составляют продовольственные товары (54%), а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия (17,9%), продукция химической отрасли (16,3%) и машиностроения (10%).
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