В Совфеде в ближайшее время будет создан Совет по вопросам цифровой экономики

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Совет при председателе верхней платы парламента по вопросам цифровой экономики, призванный в том числе оказать законодательную поддержку при реализации программы «Цифровая экономика РФ», будет создан в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

По его словам, в состав совета войдут сенаторы, представители всех 10 комитетов СФ, руководители федеральных ведомств, представители профессиональных сообществ и бизнес-объединений, «в компетенцию которых входит взаимодействие по столь значимому для страны направлению».

"Комитет Совета Федерации по экономической политике видит для себя в качестве важнейших в рамках реализации Послания президента РФ Федеральному собранию задачи по совершенствованию национального законодательства, взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти по вопросам создания логичной, профессиональной законодательной нормативно-правовой базы", — подчеркнул глава комитета СФ.

Он сообщил, что основными задачами совета станут обеспечение законодательной поддержки, взаимодействие с ведомствами, стыковка подходов при формировании пакета нормативно-правовых актов и реализация программы «Цифровая экономика РФ». «Взаимодействие с руководством ряда регионов, на территории которых расположены бизнес-структуры, вклад которых в реализацию программы будет особо значим, — также одна из задач работы сенаторов», — отметил Мезенцев.

Программа «Цифровая экономика РФ», утвержденная летом 2017 года, рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений. Они посвящены нормативному регулированию, образованию и кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и ИТ-инфраструктуре. Часть мероприятий, предусмотренных документами, уже реализуются сейчас, программа собрала в единую систему как существующие меры, так и новые.