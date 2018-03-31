Россиян бесплатно обучат цифровой экономике

Госдумы и В десяти городах России на базе крупных университетов будут организованы бесплатные обучающие мероприятия, целью которых станет повышение грамотности населения в сфере цифровой экономики. Соответствующий проект при поддержке Минобрнауки Аналитического центра при правительстве запускает Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования (РАСНО). Об этом RT рассказал председатель правления организации Сергей Шестаков . Всем желающим, помимо прочего, расскажут о том, что такое умные дома, интернет вещей, блокчейн и криптовалюты, пояснил он.

«Мы создадим сообщества из студентов и экспертов, которые будут проводить образовательные мероприятия для населения, в том числе в современных форматах, включая хакатоны (форум, на котором специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща работают над решением какой-либо проблемы. — RT) и форсайты (методика долгосрочного прогнозирования научно-технологического и социального развития, основанная на опросе экспертов). Знания должны помочь участникам реализовать различные проекты, разобраться, куда стоит вкладываться, куда нет, например, какую криптовалюту покупать», — пояснил он.

Собеседник напомнил, что согласно программе правительства «Развитие Цифровой экономики России» к 2024 году 40% населения должны владеть цифровыми навыками. Однако, по его мнению, этот показатель недостижим, если не организовывать подобные образовательные мероприятия.

Для обучения будут привлечены крупнейшие эксперты со всей страны. Материальные затраты, если они потребуются, лягут на РАСНО и университеты, рассказал Шестаков. При этом он отметил, что перед многими экспертами стоит задача по популяризации цифровой экономики, поэтому они будут работать безвозмездно.