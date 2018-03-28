Премьер Дагестана представил нового главу регионального минстроя

"Наши обязательства перед населением в основном связаны со строительством, обеспечением жилищно-коммунальными услугами — водой, электричеством. С этим пока у нас не все в порядке. Но это не значит, что так должно продолжаться. Сегодняшнее назначение прошу воспринять как необходимый шаг по наведению порядка, систематизации всего, что сделано", — сказал Здунов, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Важно, чтобы талантливые люди, которые хотят работать и служить народу, оказались в команде и «в большой команде республики», добавил Здунов, обращаясь к Баглиеву.

Премьер региона также напомнил об обязательствах руководства Дагестана перед федеральным центром, который «выделяет средства на реализацию ряда социально значимых программ». Кроме того, он указал, что минстрой Дагестана должен «наладить предметную работу с населением, с обращениями граждан». «Никто не должен остаться без ответа», — заявил Здунов.

"Постараюсь консолидировать всю работу вокруг тех вопросов, которые обозначил председатель правительства Дагестана. Их много, но думаю, что мы вместе с вами справимся с этими задачами", — заверил Баглиев.

О Баглиеве

В 2007 году его назначили министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Дагестана. C января 2008 года — председатель Счетной палаты республики. В 2013 году назначен министром труда и социального развития региона. В конце октября 2015 года Баглиева избрали на пост мэра Дербента , который он покинул 23 марта 2018 года.

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