Правительство ищет два триллиона рублей на инфраструктуру

Он привел в пример плачевное состояние региональных автодорог, слабое развитие скоростных и полное отсутствие высокоскоростных железных дорог, чрезмерную концентрацию авиаперевозок на Московском авиаузле (около 80 процентов вместо 20 процентов в начале 1990-х годов).

Инвестиции в инфраструктуру (магистральную, городскую, региональную и так далее) по отношению к ВВП снизились до 3 процентов с 4 процентов на пике в начале 2010-х годов. В Китае — 10 процентов, это позволяет его экономике держать высокие темпы роста. По оценке главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева , потребности России в таких инвестициях составляют 5 процентов ВВП, то есть нужны дополнительные два триллиона рублей в год. По его словам, доступный капитал для таких проектов — около 10 триллионов рублей, ему нужны «правильные» механизмы вложений.

Правительство рассчитывает, что им станет инфраструктурная ипотека. Первый вице-премьер Игорь Шувалов признал, что эта тема идет очень трудно, вызывает много споров о рисках, которые берет на себя государство, и о том, каким будет долговое финансирование.

Согласно специальной «дорожной карте», законодательные и организационные основы инфраструктурной ипотеки должны быть сформированы в марте-мае, в частности, в апреле правительство должно утвердить перечень пилотных проектов.

Инфраструктурная ипотека предполагает, что концессионер под госгарантии создает дорогу, мост или другой важный капиталоемкий объект, а затем он постепенно «выкупается» государством, которое фактически в рассрочку платит за него. Очевидно, что запустить такую ипотеку оказалось гораздо сложнее, чем другой основной механизм мобилизации частных инвестиций — «Фабрику проектного финансирования» ВЭБа . В мае ВЭБ уже планирует подписать соглашения по второму пулу проектов фабрики.

К 7 мая Минэкономразвития совместно с Банком России представит план по повышению инвестиций (с текущих 19-20 до 25 процентов ВВП), сообщил Орешкин. В мае также будут внесены изменения в проект по повышению производительности труда, в котором сейчас участвуют 7 регионов и 42 предприятия. В этом году к ним добавятся еще 10 регионов и свыше 200 предприятий.

Игорь Шувалов похвалил министра за его работу с кадрами (в министерстве за полтора года они значительно обновились) и сообщил, что в правительстве и администрации президента обсуждается новый порядок переходов госслужащих из минэкономразвития в подчиненные ему ведомства и обратно — так, чтобы при этом они не теряли в зарплате. «Это в целом было бы правильно и по отношению к другим министерствам и ведомствам», — сказал Шувалов.

Вместе с тем он раскритиковал систему торговых представительств — «для многих руководство торгпредством до сих пор является синекурой, это никуда не девается», сказал он. Минэкономразвития вновь поручено определиться с реформой торгпредств вместе Российским экспортным центром, который создает систему зарубежных торговых домов.