Личный кабинет налогоплательщика лучше личного визита в налоговую инспекцию 

Преимущества:
Можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию не посещая её.
Не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в налоговых инспекциях и банках.
Оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины можно по Интернету без посещения банка или почты.
Можно видеть актуальную информацию обо всех, принадлежащих Вам на праве собственности, объектах недвижимости и транспортных средствах.
На любой Ваш вопрос будет дан ответ прямо в Ваш Личный кабинет. Вся переписка сохраняется.
Если Вы останетесь недовольны обслуживанием, то можете попросить связаться с Вами по оставленному Вами в Личном Кабинете номеру телефону.
Безопасность налоговых сведений гарантирована — даже в ФНС не знают Ваш пароль от Вашего Личного Кабинета.
Обратитесь к любому сотруднику налоговой инспекции, чтобы вас сейчас же подключили к личному кабинету.
Пожалуйста, не уходите из налоговой инспекции без первичного пароля доступа в личный кабинет и не забывайте им пользоваться.