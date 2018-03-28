Ещё
Личный кабинет налогоплательщика лучше личного визита в налоговую инспекцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Личный кабинет налогоплательщика лучше личного визита в налоговую инспекцию 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Преимущества:
Можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию не посещая её.
Не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в налоговых инспекциях и банках.
Оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины можно по Интернету без посещения банка или почты.
Можно видеть актуальную информацию обо всех, принадлежащих Вам на праве собственности, объектах недвижимости и транспортных средствах.
На любой Ваш вопрос будет дан ответ прямо в Ваш Личный кабинет. Вся переписка сохраняется.
Если Вы останетесь недовольны обслуживанием, то можете попросить связаться с Вами по оставленному Вами в Личном Кабинете номеру телефону.
Безопасность налоговых сведений гарантирована — даже в ФНС не знают Ваш пароль от Вашего Личного Кабинета.
Обратитесь к любому сотруднику налоговой инспекции, чтобы вас сейчас же подключили к личному кабинету.
Пожалуйста, не уходите из налоговой инспекции без первичного пароля доступа в личный кабинет и не забывайте им пользоваться.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
О полагающихся льготах необходимо сообщить в налоговую службу до 1 мая Федеральная налоговая служба проводит дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц Столичный Росреестр проводит дополнительные консультации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово173
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке340
Великобритания придумала наказание для России87
Захарова плачет третий день155
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине116
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение