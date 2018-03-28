Личный кабинет налогоплательщика лучше личного визита в налоговую инспекцию

Преимущества:

Можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию не посещая её.

Не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в налоговых инспекциях и банках.

Оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины можно по Интернету без посещения банка или почты.

Можно видеть актуальную информацию обо всех, принадлежащих Вам на праве собственности, объектах недвижимости и транспортных средствах.

На любой Ваш вопрос будет дан ответ прямо в Ваш Личный кабинет. Вся переписка сохраняется.

Если Вы останетесь недовольны обслуживанием, то можете попросить связаться с Вами по оставленному Вами в Личном Кабинете номеру телефону.

Безопасность налоговых сведений гарантирована — даже в ФНС не знают Ваш пароль от Вашего Личного Кабинета.

Обратитесь к любому сотруднику налоговой инспекции, чтобы вас сейчас же подключили к личному кабинету.

Пожалуйста, не уходите из налоговой инспекции без первичного пароля доступа в личный кабинет и не забывайте им пользоваться.