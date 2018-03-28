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Ожидается умеренное движение курса рубля в коридоре 56,6-57,8, — Антон Покатович, главный аналитик Бинбанка
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Ожидается умеренное движение курса рубля в коридоре 56,6-57,8, — Антон Покатович, главный аналитик Бинбанка 

Прайм 25 минут назад
Фото: Прайм
Основным фактором, оказывающим давление на рубль, продолжает оставаться внешнеполитическая конъюнктура. Так, участники рынка внимательно следят за переговорами США и стран Евросоюза по «делу Скрипаля», включая обсуждение путей по оказанию дальнейшего давления на РФ. Новый виток напряженности между Россией и Западом на этой неделе сопровождался высылкой Штатами 60 российских дипломатов. Однако на стороне рубля до конца недели остаются налоговые выплаты. Также бесспорную поддержку российской валюте оказывают нефтяные цены, которые, на наш взгляд, продолжат оставаться в повышенном ценовом диапазоне до конца недели. В результате мы продолжаем ожидать умеренного движения курса рубля в коридоре 56,6-57,8.
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