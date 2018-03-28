На Дону вводится ежеквартальный контроль исполнения «майских указов»

О текущем состоянии дел власти и эксперты говорили на заседании областной межведомственной комиссии под председательством губернатора. Объективных оснований для невыполнения указов президента нет, таким образом, все муниципалитеты должны обеспечить достижение каждого из целевых индикаторов, считает Василий Голубев

— Это то, что беспокоит наших людей. Учитель и в дальнем городе, и донской столице хотел бы получать зарплату в точном соответствии с указами президента, — сказал губернатор. — Поэтому каждое муниципальное образование должно адекватно оценивать риски в части реализации указов и найти решения, позволяющие по итогам 2018 года выполнить задачу не только в целом по области, но и по отдельно взятому муниципальному образованию.

По официальным данным, валовой региональный продукт Ростовской области составил 1,344 миллиарда рублей, что на 35,8 миллиона рублей выше целевого показателя. Индекс производительности труда на 0,3 процента выше намеченного — 101,7 процента. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в фактически действовавших ценах — 319,3 миллиона рублей, это почти на 56 миллионов выше целевого показателя.

В рамках реализации указа о совершенствовании системы госуправления по всем пяти показателям достигнуты целевые значения, три из них — с заметным превышением.

В сфере здравоохранения по всем семи показателям достигнуты целевые значения, в том числе по снижению смертности. Укомплектованность врачами в медучреждениях области соответствует плановому и составила 87 процентов. В образовании достигнуты шесть из семи показателей. Отчет по одному пока невыполненному (доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП) должен будет представлен ответственными чиновникам в июне.