Ещё
На Дону вводится ежеквартальный контроль исполнения «майских указов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Дону вводится ежеквартальный контроль исполнения «майских указов» 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
О текущем состоянии дел власти и эксперты говорили на заседании областной межведомственной комиссии под председательством губернатора. Объективных оснований для невыполнения указов президента нет, таким образом, все муниципалитеты должны обеспечить достижение каждого из целевых индикаторов, считает Василий Голубев.
— Это то, что беспокоит наших людей. Учитель и в дальнем городе, и донской столице хотел бы получать зарплату в точном соответствии с указами президента, — сказал губернатор. — Поэтому каждое муниципальное образование должно адекватно оценивать риски в части реализации указов и найти решения, позволяющие по итогам 2018 года выполнить задачу не только в целом по области, но и по отдельно взятому муниципальному образованию.
По официальным данным, валовой региональный продукт Ростовской области составил 1,344 миллиарда рублей, что на 35,8 миллиона рублей выше целевого показателя. Индекс производительности труда на 0,3 процента выше намеченного — 101,7 процента. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в фактически действовавших ценах — 319,3 миллиона рублей, это почти на 56 миллионов выше целевого показателя.
В рамках реализации указа о совершенствовании системы госуправления по всем пяти показателям достигнуты целевые значения, три из них — с заметным превышением.
В сфере здравоохранения по всем семи показателям достигнуты целевые значения, в том числе по снижению смертности. Укомплектованность врачами в медучреждениях области соответствует плановому и составила 87 процентов. В образовании достигнуты шесть из семи показателей. Отчет по одному пока невыполненному (доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП) должен будет представлен ответственными чиновникам в июне.
Российская Газета: последние новости
На Кубани курортный сбор введут после ЧМ-2018 Налоги скорректируют курс рубля Дан прогноз по рублю в условиях мировой "торговой войны"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке148
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово356
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома40
В Петербурге загорелся многоэтажный дом74
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение