Министерства под контроль: Путин поставил экономическому блоку стратегическую цель

Задача президента РФ Владимира Путина о формализации экономических задач его послания Федеральному Собранию РФ является позитивным моментом для нашей страны — считает заведующий кафедрой менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Путин призвал перейти от слов к делу

Примечательно также, что данное совещание шло в закрытом режиме, что говорит о важности тех вопросов, которые были на нем затронуты. Об этом свидетельствует и итоговое коммюнике по итогам состоявшейся в Москве встречи.

В частности, речь здесь идет о реализации отдельных положений послания президента Федеральному Собранию РФ, где затронута тема необходимых для российской экономики темпов роста, а также повышения качества жизни наших граждан.

«Все это говорит о том, что власти готовы перейти от дискуссии к практическим действиям, направленным на интенсификацию развития отечественной экономики и повышение материального уровня российских граждан», — констатирует Ордов.

Кремль не будет приносить экономику в жертву политике

Естественно, это очень сложная задача, которая выходит за рамки формализации того, что рассказал Путин в рамках своего послания Федеральному Собранию РФ и предполагает гораздо более серьезные и решительные действия Кремля.

«Это звучит позитивно еще и потому, что президент и правительство РФ не собираются приносить в жертву политике нашу экономику. Фактически, это главный вывод из этого заявления президента, и это также полностью коррелирует и с тем обстоятельством, что России сегодня необходима единая государственно-экономическая политика», — резюмирует Ордов.

Как считает эксперт, это предполагает выработку единого подхода к фискальной и денежно-кредитной политике. Тем более, в России существуют три базовых ведомства по проблемам экономики — это Министерство финансов Министерство экономического развития и Центробанк РФ.

«Все эти ведомства уполномочены на проведение весьма существенных самостоятельных реформ в области экономики и на практике это часто приводит к ситуации, как в басне Ивана Крылова про лебедь, рака и щуку. И это большая проблема для нас, поскольку у данных органов на сегодня нет симфонии в их экономической политике», — заключает Ордов.

Экономические ведомства в России проводят сегодня разную политику

Например, Центробанк РФ постоянно говорит о необходимости задушить инфляцию в России и под этим часто понимает доходы населения и российский бизнес, которые часто страдают от такой финансовой политики. МЭР в лице Орешкина, напротив, рассказывает о том, что нужно находить новые точки экономического роста, понимая, что сегодня идет курс на ужесточение налоговой нагрузки.

«Из-за этого МЭР постоянно говорит о том, чтобы ужесточение налоговой политики было все-таки связано к созданию условий для развития бизнеса в России. Минфин здесь занимает среднюю позицию, но все-таки склоняется, скорее, к Центробанку РФ с его позицией, связанной с повышением налогов без какого-либо стимулирования активности бизнеса», — констатирует Ордов.

Эта глубоко бухгалтерская логика Минфина вполне понятна, поскольку в этом ведомстве видят, что дефицит федерального бюджета принимает в России хронические формы, поэтому там сегодня и пытаются как-то свести концы с концами.

«Здесь все очень просто — раз расходы бюджета уменьшить нельзя, то нужно увеличить его доходы. В то же время, здесь начисто игнорируется тот факт, что доходы федерального бюджета могут увеличиться вследствие экономического роста, а не только путем увеличения фискальной нагрузки на отечественный бизнес и население РФ», — резюмирует Ордов.

Президент должен заставить экономические органы работать вместе

По словам Константина Васильевича, при увеличении налогооблагаемой базы доходы федерального бюджета увеличатся, но в том-то и проблема, что перед Минфином и Центробанком РФ не стоит задача экономического роста, как такового. Поэтому они не задумываются в рамках своих действий о том, что будет в России через три, пять, десять лет.

«В результате, здесь крайне важна роль президента, который должен собрать российских чиновников вместе и разъяснить им, что перед страной стоит конкретная задача — увеличение уровня жизни населения. И не надо здесь брать в расчет только экономический рост в России, поскольку он не всегда с этим коррелирует», — заключает Ордов.

В этом вопросе нужно учитывать те показатели, которые, определенно, свидетельствуют о том, что качество жизни населения в России постепенно растет — это реальные доходы, здравоохранение, образование и продолжительность жизни.

«После того, как эти акценты будут поставлены, а все они прозвучали в послании президента, нужно синхронизировать деятельность российских органов для выполнения данных стратегических задач», — констатирует Ордов.

Таким образом, все российские ведомства, отвечающие за экономику и социальную сферу, теперь будут пытаться сообща достичь заданных президентом показателей, а то сегодня в этих вопросах стандартна ситуация, когда «кто в лес, а кто по дрова».

«Из-за этого мы до сегодняшнего дня не получали от деятельности российских министерств синхронизированного, синергетического эффекта, а он чрезвычайно важен для того, чтобы выполнить все эти задачи», — резюмирует Ордов.