Депутат раскрыл подробности слабой транспортной инфраструктуры в России

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен в эфире НСН рассказал подробно о проблемах транспортной инфраструктуры в России. Он подчеркнул, что без качественных дорог в регионах, инвесторы не станут принимать участие в проектах территорий опережающего развития.

«Нельзя не согласиться с министром экономики. Я буквально две недели назад проехал по территории своего избирательного округа, в Иркутской области , и даже на уровне муниципалитетов, там, где есть территория опережающего развития (ТОР), если нет нормальных дорог, подъездов к площадкам, где инвестор может прийти и начать заниматься производством, то инвестор туда и не пойдёт», — рассказал депутат.

По его словам, на федеральном уровне показатели качества дорог находятся на достаточно высоком уровне — 75% из 54 тысяч километров дорог соответствуют нормативам. Чего нельзя сказать о регионах и муниципалитетах.

«Задача в том, чтобы в 2019 году этот показатель превысил 85%. С качеством федеральных дорог у нас более-менее нормально. Но мы видим, что дорога должна быть качественной не только с точки зрения её покрытия, но должен быть и придорожный сервис, и связь на этой дороге, и доступ на ней в интернет. Сложнее ситуация обстоит с региональными и муниципальными дорогами. Если говорить о них, то там общая протяжённость более миллиона трёхсот тысяч километров. И, например, на сегодняшний день только порядка 17% региональных дорог соответствуют нормативам. С местными дорогами ситуация ещё хуже. Именно поэтому президент в своём послании Федеральному собранию озвучил, что на 80%, то есть почти в два раза должно быть увеличено финансирование и упор должен делаться на региональные и местные дороги, а не только на федеральные. Я думаю, что финансирование будет увеличено, будут реализовываться такие проекты, как «Безопасные и качественные дороги». Сейчас он реализуется в 38 агломерациях нашей страны, и его будут расширять», — заявил Тен.

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Есть проблемы и в авиационном, и в железнодорожном сообщении, добавил собеседник НСН. Наиболее важным вопросом в авиации он назвал развитие аэропортов в малых городах.

«Транспортная инфраструктура — не только дороги, но и авиация, например. А у нас много проблем с малыми аэропортами. Их количество по сравнению с советским периодом резко сократилось, и продолжает сокращаться. Это нерентабельный бизнес, и здесь, на мой взгляд, государство должно идти по пути стратегических проектов. Если мы хотим, чтобы в населённых пунктах жили наши люди, а не уезжали из-за низкого уровня транспортной инфраструктуры, а вместо них приезжали граждане из бывших республик СССР и из Китая , то там нужно обеспечить достойный уровень жизни, вкладывать туда средства, в том числе и дотировать работу малых аэропортов», — заявил парламентарий.

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То же касается и железной дороги, которая должна, по мнению собеседника НСН, позволить России конкурировать с мировыми торговыми путями по скорости сообщения.

«По железным дорогам у нас тоже есть много вопросов. Когда мы говорим, что экономика России должна быть транспортной, то мы подразумеваем, что мы должны конкурировать в мире с такими известными маршрутами, как, допустим, Суэцкий канал. А это — железная дорога, это Транссибирская магистраль, это БАМ. И сегодня РЖД активно занимается модернизацией этих объектов, но этого, конечно, не достаточно. Надо решать массу вопросов, и управленческих, и организационных. И также надо активнее развивать Северный морской путь, и я убеждён, что наше конкурентное преимущество в виде атомного флота будет реализовано в течение ближайших лет», — заключил Тен.