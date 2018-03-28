Экономист: Минэкономразвития упускает из виду проблему с трудовыми ресурсами

Главным сдерживающим фактором для развития российской экономики глава Минэкономразвития назвал Максим Орешкин назвал состояние инфраструктуры. По словам министра, состояние автомобильных дорог, железнодорожной сети и авиасообщения мешают сделать серьезный рывок вперед в части экономического развития.

В эфире НСН экономист, программный директор клуба «Валдай» , эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик отметил, что инфраструктура — не единственная проблема для развития экономики. Серьезным сдерживающим фактором сегодня является также нехватка трудовых ресурсов.

Экономист назвал иллюзией увеличение числа свободных денег в руках россиян «Недостаток инфраструктуры — это только одна из проблем. Другая проблема — на нее указывают опросы российских предприятий и иностранных компаний — это недостаток трудовых ресурсов, человеческого капитала. Зачастую, даже при наличии высококвалифицированных трудовых ресурсов не всегда система их распределения работает успешно. Я думаю, что в течение этого года основной фокус будет на решении именно этой проблемы за счет инвестиций в образование, здравоохранение», — считает эксперт.

Недостаток инфраструктуры, на который указал министр, негативно сказывается на интегрированности российского экономического пространства, отметил Ярослав Лисоволик. «Развитие транспортной инфраструктуры во многом позволило бы извлечь серьезные дивиденды от сближения и более тесного взаимодействия между различными регионами страны. Речь об экономических операциях, притоке людских ресурсов из регионов с избытков в регионы, которые, наоборот, испытывают дефицит этих ресурсов», — пояснил собеседник НСН.