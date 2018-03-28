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Борцы с коррупцией отчитаются о своих доходах
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Борцы с коррупцией отчитаются о своих доходах 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Верховная Рада не приняла никаких изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции». Следовательно, общественным организациям придется его выполнять.
Данный вопрос разделил общество на тех, кто его поддерживает (это в основном государственные чиновники и депутаты), и тех, кто считает, что речь идет о наступлении на демократию и желании власти не допустить контроля общественности над борьбой с коррупцией.
«Принятие закона о декларировании доходов общественных организаций свидетельствует об абсолютной юридической безграмотности народных депутатов. Потому что декларирование доходов гражданами — это налоговое декларирование, а е-декларирование регулируется законом о борьбе с коррупцией, которое является инструментом контроля налогоплательщиков за теми, кто содержится на эти налоги», — сказала руководитель «Общественного люстрационного комитета» Александра Дрик в эфире канала «Espreso.TV»
Как сказала активистка, нельзя приравнивать государственных служащих и гражданских активистов, которые не имеют государственного финансирования.
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