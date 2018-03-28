Министр финансов России Антон Силуанов объявил благодарность коллективу министерства финансов Нижегородской области. Об этом сообщает региональный минфин.
Благодарность министра финансов РФ объявлена за конкретный вклад в решение задач по реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности.
Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима получила благодарность на расширенном заседании коллегии министерства финансов Российской Федерации 27 марта. В заседании также принимали участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов. Также с докладами выступили министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Счётной палаты России Татьяна Голикова и глава Банка России Эльвира Набиуллина.