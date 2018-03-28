Министр финансов России Антон Силуанов объявил благодарность коллективу министерства финансов Нижегородской области

Благодарность министра финансов РФ объявлена за конкретный вклад в решение задач по реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности.