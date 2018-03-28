Медведев назвал 4 основных направления работы Минэка

Москва , 28 марта — «Вести. Экономика». Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал 4 основные направления работы Минэкономразвития на ближайшие годы. Медведев на расширенной коллегии министерства призвал, во-первых, развивать частно-государственное партнерство. "Экономический рост всегда опирается на инвестиции, — отметил премьер. — Мы создавали комфортные и предсказуемые для инвесторов макроэкономические условия, и в этом смысле многое получилось. Это хорошая основа для инвестиционного рывка. Это, безусловно, основа, но ещё не гарантия. Важно наполнить эту основу механизмами, которые улучшат пропорцию между частным и государственным инвестированием". "В этой ситуации часть рисков государство должно взять на себя. Бизнес, с другой стороны, должен иметь чёткий сигнал, что мы готовы вкладывать деньги в создание необходимой для успеха современной инфраструктуры", — заявил глава правительства. Он напомнил, что «начинают работать два новых инструмента по привлечению частных денег в крупные проекты с участием государства. Это фабрика проектного финансирования, и здесь первые результаты, как известно, уже были на форуме предъявлены — подписаны соглашения на сумму около 180 млрд руб. И вторая тема — инфраструктурная ипотека, когда через долговой механизм объекты инфраструктуры оплачиваются в рассрочку». «Ещё раз хочу подчеркнуть, что все эти механизмы — проектное финансирование, инфраструктурная ипотека, концессии, которые уже у нас работают, новые финансовые и кредитные продукты, как государственные, так и коммерческие, — не должны быть чем-то эксклюзивным, они должны стать общим, понятным и доступным продуктом для большого числа инвесторов», — заявил Медведев. Второе направление — развитие поддержки малого и среднего бизнеса, улучшение делового климата:

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"Низкая инфляция, а стало быть, более доступные кредиты, налоговые послабления, снижение административной нагрузки — всё это, конечно, предпринимателям помогает, но и этого ещё недостаточно. Очевидно, нужны механизмы, связанные с прямой государственной поддержкой, в частности по малому и среднему бизнесу. Этим ваше министерство также занималось…Безусловно, работу по улучшению делового климата надо продолжать, проводить её более энергично, качественно улучшать и конкурентную среду, ориентироваться при этом не только и не столько на продвижение в различных международных рейтингах… Всю эту работу надо довести до конца, чтобы граждане нашей страны практически в режиме реального времени, без нервотрёпки могли получать любые документы и услуги, которые оказывают в системе вашего министерства. Особенно важно снизить стартовые издержки для начинающих предпринимателей. Мы на эту тему говорили с коллегами. Разрабатывается новый проект «Старт за ноль» и удобные информационные платформы". Третье направление — технологии. "Третье, о чём хотел бы сказать: растущая экономика требует современной технологической среды. Это касается не только производства. Финансовая сфера, логистика, беспилотный транспорт, электронная торговля, дистанционные государственные услуги, сервисы различные, 3D-печать, новые технологии в социальной сфере (я имею в виду здравоохранение, образование) — всё это формирует в конечном счёте мощную экономику", — отметил Медведев. «Задача министерства вместе с коллегами из других ведомств — сформировать эффективный контур поддержки высокотехнологичного бизнеса, подключить к нему корпоративные венчурные фонды, выстроить новую систему подготовки специалистов, конечно, создать современный рынок интеллектуальной собственности. Это работа ещё только начинается.

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Продолжить гибкое, современное нормативное регулирование. Не тормозить нашими актами (актами исполнительной власти) развитие событий, экономики, а, наоборот, стимулировать широкое внедрение современных, в том числе цифровых, технологий. В такой работе заинтересован, конечно, и сам бизнес, но в неменьшей степени заинтересовано государство. Есть пример: для качественного управления (о чём нам всё время говорят коллеги) необходима достоверная статистическая информация. В 2020 году пройдёт перепись населения. В этом году — тестовый вариант. Это масштабные и сложные мероприятия. Причём их нужно проводить на новом технологическом уровне, мы это с вами понимаем. И к ним министерству нужно самым тщательным образом подготовиться», — отметил глава правительства. "И наконец, четвёртое. Наша страна в последнее время развивается стабильно при повышенных внешних рисках, таких как резкое изменение цен на нефть, всякого рода политические ограничения, которые наложены на нашу экономику, нашу страну в целом. Понятно, что нужно научиться зарабатывать не только на сырье и энергоносителях. Нужно научиться торговать товарами с высокой добавленной стоимостью, экспортировать услуги, включая образование, здравоохранение, туризм. Поэтому задача всемерного развития несырьевого неэнергетического экспорта остаётся весьма и весьма актуальной", — заявил Медведев.