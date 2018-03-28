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В Адыгее планируют внедрить региональный экспортный стандарт
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В Адыгее планируют внедрить региональный экспортный стандарт 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Глава РА Мурат Кумпилов нацелил министерство экономического развития и торговли РА на усиление работы по развитию экспортного потенциала региона.
В рамках выполнения данной задачи сегодня состоялась рабочая встреча премьер-министра РА Александра Наролина с руководителем проекта по развитию региональной системы поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр» Денисом Мотличем. В диалоге приняли участие первый заместитель министра экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов, гендиректор АО «Корпорация развития РА» Рашид Зафесов, руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в г. Краснодар Владислав Есин.
Обсуждались вопросы создания инфраструктуры поддержки экспорта в республике — центра поддержки экспорта, реализации дорожной карты по внедрению регионально экспортного стандарта, который уже опробован в 22 субъектах, возможности использования опыта Российского экспортного центра для развития потенциала Адыгеи в экспорте товаров, а также услуг — образовательных, транспортных, туристических и т.д.
Стороны договорились о взаимодействии органов исполнительной власти Адыгеи с АО «Российский экспортный центр» в совершенствовании инструментов поддержки промышленного экспорта, вопросах патентования и адаптации российской продукции на зарубежных рынках, проведении исследований, направленных на изучение барьеров в экспортной деятельности.
Премьер-министр РА подчеркнул актуальность задачи по развитию экспорта, а также сообщил о принимаемых в республике в этом направлении мерах.
«Мы добились увеличения объема экспорта продукции наших товаропроизводителей. Глава Адыгеи поручил закрепить положительную динамику роста несырьевого экспорта», — отметил Александр Наролин.
Напомним, на заседании Кабинета министров республики при подведении итогов социально-экономического развития региона за 2017 год Мурат Кумпилов указал также на имеющийся инвестиционный потенциал региона, возможности вложения средств крупных предприятий в развитие собственного производства, а также выход на международный рынок.
«Весной мы планируем переговоры с двумя бизнес-делегациями — из Италии и Турции. Необходимо тщательно подготовиться к встрече с инвесторами, продумать предложения, использовать все возможности для укрепления международных отношений и деловых связей. Эта работа должна дать реальные результаты для роста экономики региона», — отметил Мурат Кумпилов.
По данным таможенной статистики, экспортный товарооборот республики в 2017 году составил 38,6 млн долларов США, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 году. Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте являются: Китай (19%), Ливан (15%), Абхазия (12,5%). Большую часть в структуре экспорта составляют продовольственные товары (54%), а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия (17,9%), продукция химической отрасли (16,3%) и машиностроения (10%).
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