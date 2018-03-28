В Адыгее планируют внедрить региональный экспортный стандарт

В рамках выполнения данной задачи сегодня состоялась рабочая встреча премьер-министра РА Александра Наролина с руководителем проекта по развитию региональной системы поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр» Денисом Мотличем. В диалоге приняли участие первый заместитель министра экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов, гендиректор АО «Корпорация развития РА» Рашид Зафесов, руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в г. Краснодар Владислав Есин.

Обсуждались вопросы создания инфраструктуры поддержки экспорта в республике — центра поддержки экспорта, реализации дорожной карты по внедрению регионально экспортного стандарта, который уже опробован в 22 субъектах, возможности использования опыта Российского экспортного центра для развития потенциала Адыгеи в экспорте товаров, а также услуг — образовательных, транспортных, туристических и т.д.

Стороны договорились о взаимодействии органов исполнительной власти Адыгеи с АО «Российский экспортный центр» в совершенствовании инструментов поддержки промышленного экспорта, вопросах патентования и адаптации российской продукции на зарубежных рынках, проведении исследований, направленных на изучение барьеров в экспортной деятельности.

Премьер-министр РА подчеркнул актуальность задачи по развитию экспорта, а также сообщил о принимаемых в республике в этом направлении мерах.

«Мы добились увеличения объема экспорта продукции наших товаропроизводителей. Глава Адыгеи поручил закрепить положительную динамику роста несырьевого экспорта», — отметил Александр Наролин.

Напомним, на заседании Кабинета министров республики при подведении итогов социально-экономического развития региона за 2017 год Мурат Кумпилов указал также на имеющийся инвестиционный потенциал региона, возможности вложения средств крупных предприятий в развитие собственного производства, а также выход на международный рынок.

«Весной мы планируем переговоры с двумя бизнес-делегациями — из Италии Турции . Необходимо тщательно подготовиться к встрече с инвесторами, продумать предложения, использовать все возможности для укрепления международных отношений и деловых связей. Эта работа должна дать реальные результаты для роста экономики региона», — отметил Мурат Кумпилов.