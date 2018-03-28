Банк Японии будет придерживаться нынешней политики

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что центральный банк должен придерживаться своей мягкой денежно-кредитной политики для достижения своей цели по инфляции, передает Reuters.

Глава Банка Японии Харухико Курода EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Курода, отвечая на вопросы оппозиционных депутатов парламента, заявил, что Банку Японии не нужно покупать облигации, номинированные в иностранной валюте. Как писали «Вести. Экономика», ключевой показатель инфляции в Японии повысился в феврале и достиг 1% впервые за три с половиной года. Тем не менее инфляция по-прежнему далека от целевого показателя Банка Японии, установленного на уровне 2%. Укрепление иены на 7% в этом году повысило риск замедления роста ценХарухико Курода столкнулся с вопросами о том, когда регулятор начнет нормализацию денежно-кредитной политики, учитывая рост экономики и умеренное ускорение инфляции. На прошлой неделе Курода выразил уверенность в том, что центробанк может обеспечить плавный выход из своей ультрамягкой денежно-кредитной политики. Однако он заявил, что еще слишком рано обсуждать детали, поскольку инфляция по-прежнему далека от целевого уровня.