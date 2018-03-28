Самозанятых освободят от уплаты НДФЛ до урегулирования правового статуса

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет документов о продлении освобождения от уплаты НДФЛ самозанятых граждан до определения их правового статуса, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Одобренные документы уточняют алгоритм постановки на учёт или снятия с него в налоговых органах самозанятых. Среди прочего, в законопроектах содержится предложение продлить на предстоящий год применение положений Налогового кодекса об освобождении этой категории граждан от уплаты НДФЛ с доходов, полученных от рода деятельности.

В свою очередь работодатели — физлица, которые используют труд самозанятых для личных, домашних или других нужд, — до 2019 года также освобождаются от уплаты за них страховых взносов.

Изменится и порядок госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, после чего в законодательстве появится возможность для физлиц осуществлять отдельные виды предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

Условием для этого станет регистрация в налоговых органах таких физических лиц. Законопроекты будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний Правительства, отмечается в сообщении.