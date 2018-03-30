Правительство РФ одобрило пакет законопроектов о порядке налогообложения самозанятых граждан

Российское правительство одобрило законопроекты, уточняющие порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах самозанятых граждан и продлевающие до 2019 г. освобождение от уплаты НДФЛ для выплат за их деятельность. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Законопроектами предлагается уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих услуги физическим лицам без привлечения наемных работников. Также предлагается продлить на 2019 г. применение действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат (вознаграждений), получаемых самозанятыми физическими лицами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель законопроектов — урегулирование некоторых вопросов, связанных с деятельностью самозанятых граждан, до определения правового статуса самозанятых.