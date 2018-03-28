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В ЕС допустили потерю энергетического суверенитета
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Совет ЕС допустил потерю странами ЕС части энергетического суверенитета из-за поправок к закону по газу 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Страны ЕС должны будут делегировать Брюсселю часть своего энергетического суверенитета, лишившись права самостоятельно заключать соглашения о строительстве и использовании газопроводов с государствами, не входящими в ЕС, в случае принятия поправок к Газовой директиве, которые были предложены Еврокомиссией. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится во второй части заключения юридической службы Совета ЕС.
«С принятием предложенной директивы (Европейский) союз приобретёт эксклюзивные компетенции по заключению соглашений с третьими странами (не входящими в ЕС. — RT) по строительству или использованию газопроводов в той мере, в которой они могут затронуть правила общего рынка», — цитирует ТАСС документ.
Отмечается, что в связи с этим страны ЕС более не смогут принимать на себя международные обязательства, которые могут затронуть нормы Евросоюза по третьему энергопакету.
Третий энергопакет реформ в области газа и электроэнергии, утверждённый в Евросоюзе в 2009 году, направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа.
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