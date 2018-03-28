В ЕС допустили потерю энергетического суверенитета

Совет ЕС допустил потерю странами ЕС части энергетического суверенитета из-за поправок к закону по газу

«С принятием предложенной директивы (Европейский) союз приобретёт эксклюзивные компетенции по заключению соглашений с третьими странами (не входящими в ЕС. — RT) по строительству или использованию газопроводов в той мере, в которой они могут затронуть правила общего рынка», — цитирует ТАСС документ. Страны ЕС должны будут делегировать Брюсселю часть своего энергетического суверенитета, лишившись права самостоятельно заключать соглашения о строительстве и использовании газопроводов с государствами, не входящими в ЕС, в случае принятия поправок к Газовой директиве, которые были предложены Еврокомиссией . Об этом, как сообщает ТАСС, говорится во второй части заключения юридической службы Совета ЕС

Отмечается, что в связи с этим страны ЕС более не смогут принимать на себя международные обязательства, которые могут затронуть нормы Евросоюза по третьему энергопакету.

Третий энергопакет реформ в области газа и электроэнергии, утверждённый в Евросоюзе в 2009 году, направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа.