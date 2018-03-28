МГТУ ГА принял участие в заседании коллегии Минтранса РФ

В организации мероприятия приняли участие студенты-волонтеры МГТУ ГА. Согласно традиции последних лет, они встречают и провожают гостей, регистрируют участников коллегии и оказывают различную другую помощь в работе коллегии.

«Особое место в докладе занимает гражданская авиация, показавшая в 2017 году небывалые ранее результаты. Заседание коллегии Министерства транспорта подводит черту, с которой начинается выполнение новых задач. Приятно осознавать, что новые цели ставятся в окружении наших студентов!» — отметил ректор МГТУ ГА Борис Елисеев.