МГТУ ГА принял участие в заседании коллегии Минтранса РФ 

Ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации, Член коллегии Федерального агентства воздушного транспорта Борис Елисеев принял участие в заседании итоговой расширенной коллегии Министерства транспорта. На коллегии был заслушан доклад Министра транспорта Максима Соколова «О результатах деятельности Министерства транспорта Российской Федерации за 2017 год, целях и задачах на 2018 год и плановый период до 2020 года», а также доклад статс-секретаря Сергея Аристова «О ходе реализации плана законопроектной деятельности Министерства транспорта РФ в 2017 году и о плане законопроектной деятельности Министерства транспорта РФ на 2018 год».
В организации мероприятия приняли участие студенты-волонтеры МГТУ ГА. Согласно традиции последних лет, они встречают и провожают гостей, регистрируют участников коллегии и оказывают различную другую помощь в работе коллегии.
«Особое место в докладе занимает гражданская авиация, показавшая в 2017 году небывалые ранее результаты. Заседание коллегии Министерства транспорта подводит черту, с которой начинается выполнение новых задач. Приятно осознавать, что новые цели ставятся в окружении наших студентов!» — отметил ректор МГТУ ГА Борис Елисеев.