Ещё
МГТУ ГА принял участие в заседании коллегии Минтранса РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МГТУ ГА принял участие в заседании коллегии Минтранса РФ 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации, Член коллегии Федерального агентства воздушного транспорта Борис Елисеев принял участие в заседании итоговой расширенной коллегии Министерства транспорта. На коллегии был заслушан доклад Министра транспорта Максима Соколова «О результатах деятельности Министерства транспорта Российской Федерации за 2017 год, целях и задачах на 2018 год и плановый период до 2020 года», а также доклад статс-секретаря Сергея Аристова «О ходе реализации плана законопроектной деятельности Министерства транспорта РФ в 2017 году и о плане законопроектной деятельности Министерства транспорта РФ на 2018 год».
В организации мероприятия приняли участие студенты-волонтеры МГТУ ГА. Согласно традиции последних лет, они встречают и провожают гостей, регистрируют участников коллегии и оказывают различную другую помощь в работе коллегии.
«Особое место в докладе занимает гражданская авиация, показавшая в 2017 году небывалые ранее результаты. Заседание коллегии Министерства транспорта подводит черту, с которой начинается выполнение новых задач. Приятно осознавать, что новые цели ставятся в окружении наших студентов!» — отметил ректор МГТУ ГА Борис Елисеев.
Префектура САО города Москвы: последние новости
22 июля в ГКБ им.С.И. Спасокукоцкого в САО для женщин пройдет День открытых дверей Москвичи смогут отдать дань памяти погибшим в Кемерове на Манежной площади В теплице Тимирязевской сельхозакадемии в САО высадили 64 саженцев яблонь для дальнейшей передачи в дар жителям города Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке161
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово369
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома41
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
В Петербурге загорелся многоэтажный дом74
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение