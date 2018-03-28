Разделяй и правами с обязанностями наделяй: бизнесу пропишут четкие критерии

Правительство хочет увеличить роль бизнеса в России

Дело в том, что Медведев заявил, что планирование бизнеса в России стало сегодня намного легче в силу низкой инфляции, более доступных кредитов, налоговых послаблений правительства РФ и снижения административной нагрузки.

Другой вопрос, что, по мнению Дмитрия Анатольевича, всего этого явно недостаточно, поскольку всем сегодня очевидно, что России необходимы механизмы, связанные с прямой государственной поддержкой малого и среднего бизнеса.

Это выступление премьера поднимает застарелую проблему российского экономического устройства, которая заключается в том, что у нас в стране чрезмерный уровень участия государства в народном хозяйстве. В результате, от 40 до 80 процентов нашей национальной экономики с той или иной степенью вовлеченности сегодня контролирует государство.

Данное обстоятельство официально признано одним из сдерживающих факторов экономического роста, поскольку в рамках современной глобальной экономики стабильный рост может обеспечить только развитие предпринимательской активности населения, в противном случае, все национальное развитие будет зависеть от конъюнктурных обстоятельств.

Пока непонятно, что здесь будет делать правительство РФ В частности, об этой проблеме не один раз заявляли в Министерстве экономического развития РФ в лице главы данного ведомства Максима Орешкина , но пока не ясно, что необходимо сделать для того, чтобы исправить ситуацию.

В России давно провозглашена программа развития малого и среднего бизнеса, но пока она не дала серьезного результата, что видно хотя бы потому, что данный сегмент экономики продолжает систематически уклоняться от налогооблажения. Это говорит нам о том, что общая ситуация в российском народном хозяйстве сегодня серьезно сдерживает развитие национального бизнеса.

Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» подтвердил, что чрезмерное участие государства в экономике действительно является проблемой.

«Сегодня перед правительством поставлена конкретная задача — увеличить долю малого бизнеса в два раза по сравнению с той ситуацией, которая существует сейчас в рамках российской национальной экономики», — заключает Масленников.

Многое зависит от состава нового российского правительства

По словам Никиты Ивановича, подобные программные цели начали впервые формироваться в России больше года назад, поэтому премьер в этом своем выступлении просто следует той линии, которая уже принята в работу правительством РФ.

«На сегодня в России создается более благоприятная среда для деятельности малого и среднего бизнеса. При этом, данная программа предполагает большое число компонентов, включая как низкую инфляционную составляющую, так и целый кредитный пакет, для которого российское правительство уже отобрало определенные банки», — резюмирует Масленников.

Что касается налогов, то здесь, как замечает эксперт, остается достаточно сильная неопределенность, поскольку на сегодня пока не ясно, как будет строиться налоговая политика нового российского правительства. В ближайшее время Владимир Путин официально вступит в свой новый президентский пост, что автоматически означает и назначение нового кабинета министров.

«Вчерашняя коллегия Минфина эту проблему не прояснила, поэтому все вопросы насчет налогового режима по ближайшим годам остались на поверхности. Так что, по этому направлению ситуация окончательно не ясна», — констатирует Масленников.

России нужно уменьшать долю государства в экономике

Впрочем, даже после того, как налоговая политика окончательно прояснится, а это, наверняка, произойдет достаточно скоро, надо будет для начала посмотреть на то, как в этом направлении будет развиваться ситуация. Принесет ли данный пакет мер какой-либо результат или правительству РФ придется корректировать всю свою политику, направленную на развитие бизнеса в России.

«Здесь возможны совершенно разные действия — от ограничения различных проверок до исполнения решений нашего правительства и законодательных норм о том, что доля малого бизнеса в государственных закупках и государственном заказе должна быть повышена до 15 процентов и выше, что является весьма существенным показателем», — заключает Масленников.

Кстати говоря, это направление у нас в стране реализуется недостаточно, что также закономерно, поскольку эту политику реализуют не точечно, а по всем отраслям российской экономики, включая и гособоронзаказ. Это открыло путь на данный специфический рынок для малых и средних предприятий, что уже сорвало сроки поставок по ряду проектов в области обновления ВМФ.

«Другое дело, что у нас есть структурный перекос в экономике в пользу государственной собственности, и для того, чтобы обеспечить экономический рост в России, данную ситуацию нужно постепенно менять», — резюмирует Масленников.

О масштабах государственного участия в экономике России можно спорить долго, но цифру в 70 процентов эксперт все-таки считает завышенной, поскольку она не отражает реальную ситуацию, сложившуюся на текущий момент в нашей стране.

«В этом контексте необходимо говорить о цифре в 50 процентов, что, в любом случае, очень и очень много», — констатирует Масленников.