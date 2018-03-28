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В Минобороны почтили память погибших в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Минобороны почтили память погибших в Кемерово 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Сергей Шойгу попросил коллег почтить память кемеровчан, погибших во время пожара.
Заседание коллегии Минобороны РФ началось с минуты молчания. Руководство Минобороны России и члены коллегии военного ведомства стоя почтили память погибших на Кузбассе.
«Должен начать наше заседание с печального момента. Вы знаете, что сегодня, по решению президента России после чудовищной трагедии, где погибли дети, объявлен день траура в нашей стране. Прошу почтить память погибших», — сказал министр обороны Сергей Шойгу.
Далее заседание коллегии продолжилось в рабочем порядке.
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