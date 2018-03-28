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Путин поручил формализовать задачи, поставленные им в послании
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Путин поручил формализовать задачи, поставленные им в послании 

Newsru.com 43 минуты назад
Фото: Newsru.com
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в среду поручил формализовать задачи, поставленные им в послании Федеральному Собранию, передает ТАСС.
"Я пригласил вас, чтобы обсудить вопросы экономической повестки дня, поговорить о среднесрочной перспективе и обсудить в практическом плане вопросы, связанные с реализацией отдельных положений Послания президента Федеральному собранию", — сказал Путин, обращаясь к участникам совещания.
"Нужно подготовиться к тому, чтобы формализовать те задачи, которые поставлены в послании", — заявил он. «Просил бы вас высказаться по поводу тех конкретных мер, которые вы предлагаете для решения задач, которые в послании были изложены», — сказал президент.
В совещании у президента РФ приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, министры финансов Антон Силуанов и экономического развития Максим Орешкин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Совещание прошло в закрытом для прессы режиме.
В середине марта Путин сообщил, что начал работу над новым изданием «майских указов» (11 указов, подписанных им в день инаугурации, 7 мая 2012 года, и затрагивающих ключевые темы экономической и социальной политики). Новое издание указов основано на положениях Послания президента Федеральному собранию, с которым Путин выступил 1 марта.
В частности, в срок до 15 апреля 2018 года администрации Кремля поручено обеспечить разработку проекта указа президента, определяющего национальные цели развития РФ на период до 2024 года, а также целевые показатели и стратегические задачи по таким направлениям как здравоохранение и образование, демография, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасные и качественные дороги, экология, цифровая экономика.
К 15 июля 2018 года Путин хочет получить предложения по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости.
В тот же срок правительство совместно с Центробанком должно будет разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте.
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