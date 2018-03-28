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Ситуацию с долгами по энергоресурсам обсудили в Подмосковье
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Ситуацию с долгами по энергоресурсам обсудили в Подмосковье 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Вопросы по долгам за энергоресурсы обсудили на заседании в правительстве Московской области. Мероприятие возглавил зампред правительства региона Дмитрий Пестов.
Должниками за топливные энергоресурсы стали более 10 городских округов, главы этих муниципалитетов выступили на заседании. В красную зону по долгам за газ попали 9 городских округов и районов, среди них Подольск, Луховицы, Звенигород и Зарайск.
Вопросы оплаты за топливные энергоресурсы находятся на особом контроле правительства Московской области. Совещание проходит в еженедельном режиме. У нас есть целый ряд механизмом активации дебиторской работы и работы с населением. Все они должны применяться, чтобы в безусловном порядке нам обеспечить неприрост показателей по долгам за газ и электроэнергию, по сравнению с уровнем прошлого года
Евгений Хромушин, министр ЖКХ Московской области.
Дмитрий Пестов в ходе заседания поручил главам муниципалитетов организовать исполнение «дорожных карт» по работе с дебиторской задолженностью населения. «Необходимо выполнять работу так, чтобы долги не скапливались и выплачивались как можно быстрее», — отметил он.
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