Ситуацию с долгами по энергоресурсам обсудили в Подмосковье

Луховицы, Звенигород и Зарайск. Должниками за топливные энергоресурсы стали более 10 городских округов, главы этих муниципалитетов выступили на заседании. В красную зону по долгам за газ попали 9 городских округов и районов, среди них Подольск

Вопросы оплаты за топливные энергоресурсы находятся на особом контроле правительства Московской области. Совещание проходит в еженедельном режиме. У нас есть целый ряд механизмом активации дебиторской работы и работы с населением. Все они должны применяться, чтобы в безусловном порядке нам обеспечить неприрост показателей по долгам за газ и электроэнергию, по сравнению с уровнем прошлого года

Дмитрий Пестов в ходе заседания поручил главам муниципалитетов организовать исполнение «дорожных карт» по работе с дебиторской задолженностью населения. «Необходимо выполнять работу так, чтобы долги не скапливались и выплачивались как можно быстрее», — отметил он.