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Долги по налогам бюджетных организаций РА обсудили на заседании комиссии
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Долги по налогам бюджетных организаций РА обсудили на заседании комиссии 

АиФ Адыгея 53 минуты назад
Премьер-министр РА Александр Наролин провёл заседание республиканской межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с оплатой труда, соблюдением трудовых прав, а также отдельных вопросов реализации законодательства о налогах и сборах.
Ключевой темой обсуждения стала задолженность бюджетных организаций республики по налогам и сборам. Так, по данным УФНС России по РА, на 1 марта 2018 года общая сумма долгов составила 12,6 млн рублей.
Премьер-министр РА Александр Наролин поручил Минфину республики во взаимодействии с налоговой службой провести анализ причин возникновения задолженности. Руководителям профильных министерств и ведомств дано поручение принять необходимые меры для погашения долгов подведомственными организациями. Это же касается неуплаченных страховых взносов в Фонд социального страхования.
«Ситуация с задолженностью бюджетных организаций по налогам и сборам недопустима. Наоборот, они должны быть примером высокой бюджетной дисциплины для предприятий реального сектора. Тем более, что возникновение долгов ведёт к начислению пени, которая ложится дополнительной нагрузкой на бюджет. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ставит перед нами задачу по эффективному управлению финансами, и своевременная уплата налогов — один из важных элементов этой работы», — подчеркнул Александр Наролин.
В ходе заседания также был заслушан доклад о работе полиции по расследованию преступлений в налоговой сфере. За 2017 год в результате совместных проверок МВД по РА и налоговой службы в отношении юридических лиц, имеющих низкую налоговую нагрузку, было доначислено налогов на сумму 19,1 млн рублей, из которых 11,3 млн рублей уже погашены в добровольном порядке. Кроме того, полицией самостоятельно выявлено 15 налоговых преступлений, из которых 9 уже направлено в суд, 3 прекращены в связи с полным погашением причиненного ущерба, одно — в связи с истечением сроков давности.
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