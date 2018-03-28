Определены приоритетные проекты развития горнолыжной инфраструктуры курортов Северного Кавказа на ближайшие годы

АО «Курорты Северного Кавказа» представило проект развития инфраструктуры курортов до 2020 года, в том числе план возведения новых объектов.

На территории курорта «Архыз» в течение года планируется провести строительство и монтаж объектов на северо-ориентированном склоне туристической деревни Романтик, а в 2019 году — создание инженерных сетей, автодороги и внедрение систем безопасности в туристической деревне Лунная Поляна. Общий объем инвестиций в эти проекты составит порядка 4,45 миллиарда рублей.

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в течение трех лет будет вестись проектирование и строительство новых объектов горнолыжной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также благоустройство с общим объемом инвестиций в 5,7 миллиарда рублей.

Аналогичные работы и в тот же срок будут проведены и на чеченском курорте «Ведучи», в развитие которого планируется вложить 7,7 миллиарда рублей.

«Соответствующие средства на 2018−2020 годы предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2018 года № 249 «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу „Курорты Северного Кавказа“. Объемы бюджетных ассигнований учтены в федеральной адресной инвестиционной программе в составе мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) „Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе“», — говорится в сообщении пресс-службы компании.