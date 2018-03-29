ВВП Турции вырос в 2017 году на 7,4% 

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Экономический рост в Турции ускорился в 2017 г. до 7,4%. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали увеличения ВПП страны на 7% против 3,2% в 2016 г.
В IV квартале 2017 г. ВВП Турции вырос на 7,3% при прогнозе 6,5%. Оценка за III квартал улучшена с 11,1% до 11,3%.
Потребительские расходы, на долю которых приходится порядка 2/3 ВВП Турции, увеличились в октябре-декабре 2017 г. на 6,8% в годовом выражении. Госрасходы выросли за это время на 7,4%.
Турецкий экспорт с поправкой на сезонные колебания увеличился в IV квартале 2017 г. на 9,3%.
Между тем Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила оценку роста турецкого ВВП на 2018 г. с 4,9% до 5,3%, на 2019 г. — с 4,7% до 5,1%.