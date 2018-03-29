ВВП Турции вырос в 2017 году на 7,4%

В IV квартале 2017 г. ВВП Турции вырос на 7,3% при прогнозе 6,5%. Оценка за III квартал улучшена с 11,1% до 11,3%.

Потребительские расходы, на долю которых приходится порядка 2/3 ВВП Турции, увеличились в октябре-декабре 2017 г. на 6,8% в годовом выражении. Госрасходы выросли за это время на 7,4%.

Турецкий экспорт с поправкой на сезонные колебания увеличился в IV квартале 2017 г. на 9,3%.