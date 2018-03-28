Оценка роста ВВП США в IV квартале повышена до 2,9%

Москва , 28 марта — «Вести. Экономика». Экономика США росла в IV квартале 2017 года быстрее, чем предполагалось ранее. В сторону повышения пересмотрена оценка расходов домохозяйств. При этом колебания товарных запасов оказали меньшее влияние на динамику ВВП, сообщает Bloomberg

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ВВП США в октябре-декабре увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 2,5%, как сообщалось ранее, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что оценка роста будет повышена лишь до 2,7%. В июле-сентябре ВВП увеличился на 3,2%.

Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились на 4% в пересчете на годовые темпы, а не на 3,8%, как было объявлено ранее. Эксперты не ожидали пересмотра показателя. В III квартале потребительские расходы выросли на 2,2%.

Колебания товарных запасов вычли 0,53 п. п. из общего показателя роста ВВП, а не 0,7 п. п., как сообщалось ранее.