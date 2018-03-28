Дмитрий Медведев считает, что Россия стабильно развивается 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия стабильно развивается, несмотря на внешние риски.
Слова главы кабмина приводит сайт правительства. Медведев на заседании расширенной коллегии Минфина заявил, что экономика России за прошлый год выросла: «Экономика действительно за последнее время показала неплохую динамику — по итогам прошлого года это 1,5%. После довольно длительной паузы начала расти инвестиционная активность, есть неплохие подвижки и в потребительском секторе».
Также Медведев заявил, что Россия стабильно развивается, несмотря на тяжелые условия: «Наша страна в последнее время развивается стабильно при повышенных внешних рисках, таких как резкое изменение цен на нефть, всякого рода политические ограничения, которые наложены на нашу экономику, нашу страну в целом. Понятно, что нужно научиться зарабатывать не только на сырье и энергоносителях. Нужно научиться торговать товарами с высокой добавленной стоимостью, экспортировать услуги, включая образование, здравоохранение, туризм».