Дмитрий Медведев считает, что Россия стабильно развивается

Слова главы кабмина приводит сайт правительства. Медведев на заседании расширенной коллегии Минфина заявил, что экономика России за прошлый год выросла: «Экономика действительно за последнее время показала неплохую динамику — по итогам прошлого года это 1,5%. После довольно длительной паузы начала расти инвестиционная активность, есть неплохие подвижки и в потребительском секторе».

Также Медведев заявил, что Россия стабильно развивается, несмотря на тяжелые условия: «Наша страна в последнее время развивается стабильно при повышенных внешних рисках, таких как резкое изменение цен на нефть, всякого рода политические ограничения, которые наложены на нашу экономику, нашу страну в целом. Понятно, что нужно научиться зарабатывать не только на сырье и энергоносителях. Нужно научиться торговать товарами с высокой добавленной стоимостью, экспортировать услуги, включая образование, здравоохранение, туризм».