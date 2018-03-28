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ФНС России расширила полномочия по контролю за букмекерскими компаниями
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ФНС России расширила полномочия по контролю за букмекерскими компаниями 

Чемпионат.com 1 час назад
ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Необходимые изменения внесены в межведомственное Соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте ФНС.
Новая договоренность, в частности, расширяет возможности налоговых органов по контролю за исполнением организаторами букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и других азартных игр (в том числе в интернете) закона № 115-ФЗ. В соответствии с этим законом, при приеме ставок и выплате выигрышей они обязаны идентифицировать клиентов, чтобы исключить среди них лиц, причастных к финансированию экстремистской или террористической деятельности. Перечень таких лиц предоставляется Росфинмониторингом. В свою очередь, на Налоговую службу возложена обязанность следить за тем, чтобы организаторы азартных игр вели соответствующий внутренний контроль.
Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия между Федеральной налоговой службой и Федеральной службой по финансовому мониторингу было подписано в 2015 году. Оно позволило более эффективно организовать взаимодействие двух служб по предупреждению, выявлению и пресечению незаконных финансовых операций.
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