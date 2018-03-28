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Левин рассказал о законодательной работе по внедрению цифровых технологий
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Левин рассказал о законодательной работе по внедрению цифровых технологий 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Эффективное развитие общества и экономики в современном мире зависит от повсеместного внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий, что требует оперативного совершенствования законодательной базы.
Соответствующий тезис содержится в приветственном слове председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина к участникам XVI ежегодной конференции Ассоциации документальной электросвязи «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».
Парламентарий, как отмечает пресс-служба информационного Комитета Госдумы, напомнил, что Президент России определил новые ориентиры для дальнейшего развития страны в ближайшие несколько лет, среди которых не только повышение реального благосостояния граждан, улучшение сферы здравоохранения, ЖКХ, благоустройство городов, но и глобальное развитие инфраструктуры.
Левин заявил, что в настоящее время работа по плану «Нормативное регулирование цифровой экономики» является одним из приоритетов для Государственной Думы.
В этой связи депутат напомнил о недавнем внесении на рассмотрение нижней палаты законопроектов о криптовалютах, а также о цифровом праве, подготовленных при участии председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Названные инициативы, как подчеркнул глава информационного Комитета Госдумы, демонстрируют значимость цифровой повестки для федеральных законодателей.
Кроме того, Леонид Левин отметил, что дальнейшими темами нормотворческой работы могут стать сфера государственного управления в условиях цифровой экономики и международные нормативно-правовые акты, которые регламентируют трансграничные отношения между участниками глобальной Сети. ​
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