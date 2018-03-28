В Узбекистане обсуждают радикальное упрощение системы налогообложения

Узбекистане на общественное обсуждение вынесена концепция реформирования налоговой системы республики. Документ, предусматривающий радикальное упрощение действующей системы налогообложения, разработан национальным агентством проектного управления при президенте Узбекистана, сообщают местные СМИ в среду.

Нынешнее налогообложение не отвечает современным требованиям и сдерживает развитие экономики, отмечается в концепции.

«Мешают слишком сложная система расчёта налогов, значительная (в среднем 3-4 раза) разница в налогах у индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и крупного бизнеса, а также высокий налог на добавленную стоимость», — указывают разработчики документа.

В нём предлагается снизить число налогов, налоговых режимов, упростить отчётность и методику расчёта, унифицировать правила уплаты налогов для разных категорий налогоплательщиков.

Концепция предполагает объединение всех налогов на труд в один налог и сокращение налоговой нагрузки. Ставка общего налога, которая заменит подоходный налог, единый социальный платёж и страховые взносы в Пенсионный фонд, будет установлена на уровне 25% от фонда оплаты труда. Если документ одобрят, то будут снижены ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 12%.

Рекомендации провести комплексную налоговую реформу, улучшать инвестиционный климат и привлечь в Узбекистан иностранные банки содержатся в опубликованном в марте отчёте экспертов Международного валютного фонда , указывает информагентство «Фергана».

Экономист Юлий Юсупов в комментариях республиканским изданиям Repost.uz и Газете.Uz назвал вынесенную на обсуждение концепцию «революционным документом», реализация которого сделает налоговую систему Узбекистана «одной из самых лучших в мире».

Кроме того, Торгово-промышленная палата Узбекистана и Сенат парламента республики предложили предпринимателям принять участие в опросе, целью которого является определение наиболее актуальных проблем, возникающих при ведении бизнеса в стране. Опрос в электронном виде будет проводиться до 1 апреля. По итогам анкетирования сформируют рекомендации для законодателей по улучшению бизнес-климата в республике.

В январе этого года президент Узбекистана дал поручение разработать «дорожную карту» по реформированию налоговой и таможенной систем. В стране сейчас существует четыре шкалы подоходного налога для физических лиц. Налог с дохода, превышающего десятикратный размер минимальной заработной платы, составляет 22,5%, при пятикратном превышении — 16,5%, двукратном — 7,5%.