В Узбекистане обсуждают радикальное упрощение системы налогообложения 

В Узбекистане на общественное обсуждение вынесена концепция реформирования налоговой системы республики. Документ, предусматривающий радикальное упрощение действующей системы налогообложения, разработан национальным агентством проектного управления при президенте Узбекистана, сообщают местные СМИ в среду.
Нынешнее налогообложение не отвечает современным требованиям и сдерживает развитие экономики, отмечается в концепции.
«Мешают слишком сложная система расчёта налогов, значительная (в среднем 3-4 раза) разница в налогах у индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и крупного бизнеса, а также высокий налог на добавленную стоимость», — указывают разработчики документа.
В нём предлагается снизить число налогов, налоговых режимов, упростить отчётность и методику расчёта, унифицировать правила уплаты налогов для разных категорий налогоплательщиков.
Концепция предполагает объединение всех налогов на труд в один налог и сокращение налоговой нагрузки. Ставка общего налога, которая заменит подоходный налог, единый социальный платёж и страховые взносы в Пенсионный фонд, будет установлена на уровне 25% от фонда оплаты труда. Если документ одобрят, то будут снижены ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 12%.
Рекомендации провести комплексную налоговую реформу, улучшать инвестиционный климат и привлечь в Узбекистан иностранные банки содержатся в опубликованном в марте отчёте экспертов Международного валютного фонда, указывает информагентство «Фергана».
Экономист Юлий Юсупов в комментариях республиканским изданиям Repost.uz и Газете.Uz назвал вынесенную на обсуждение концепцию «революционным документом», реализация которого сделает налоговую систему Узбекистана «одной из самых лучших в мире».
Кроме того, Торгово-промышленная палата Узбекистана и Сенат парламента республики предложили предпринимателям принять участие в опросе, целью которого является определение наиболее актуальных проблем, возникающих при ведении бизнеса в стране. Опрос в электронном виде будет проводиться до 1 апреля. По итогам анкетирования сформируют рекомендации для законодателей по улучшению бизнес-климата в республике.
В январе этого года президент Узбекистана дал поручение разработать «дорожную карту» по реформированию налоговой и таможенной систем. В стране сейчас существует четыре шкалы подоходного налога для физических лиц. Налог с дохода, превышающего десятикратный размер минимальной заработной платы, составляет 22,5%, при пятикратном превышении — 16,5%, двукратном — 7,5%.